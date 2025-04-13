Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Балтика» обыграла «Сочи» в матче Первой лиги

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» победили «Сочи» в матче 28-го тура Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Николай Титков (39-я минута) и Кевин Андраде (47).

«Балтика» одержала пятую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, набрав 62 очка. «Сочи» с 47 баллами занимает пятую позицию.

В следующем туре «Балтика» примет саратовский «Сокол» 20 апреля, а «Сочи» в тот же день дома сыграет с владикавказской «Аланией».

Результаты других матчей:

  • «Черноморец» (Новороссийск) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1;
  • «КАМАЗ» (Новороссийск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:0.

Балтика
2:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
Футбол, Первая лига, Тур 28
13.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Роберт Морено
Голы
Балтика
Николай Титков
39′
Кевин Андраде
47′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
76′
16
Кевин Андраде
23
Евгений Чернов
17
Владислав Саусь
8
Андрей Мендель
59′
75′
5
Александр Осипов
10
Илья Петров
75′
96
Амир Мохаммад
19
Сергей Пряхин
82′
6
Олег Исаенко
22
Николай Титков
53′
56′
73
Максим Петров
91
Брайан Александер Хиль
82′
70
Абу-Саид Эльдарушев
Сочи
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
24
Набиль Абердин
27
Кирилл Заика
21
Игнасио Сааведра
10
Мартин Крамарич
5
Павел Маслов
54′
14
Кирилл Кравцов
8
Максим Кайнов
50′
54′
29
Кирилл Никитин
13
Сергей Терехов
46′
17
Артем Макарчук
97
Роман Пасевич
72′
59
Руслан Барт
11
Павел Мелешин
54′
77
Владимир Писарский
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти