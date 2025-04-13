«Балтика» обыграла «Сочи» в матче Первой лиги

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Николай Титков (39-я минута) и Кевин Андраде (47).
«Балтика» одержала пятую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, набрав 62 очка. «Сочи» с 47 баллами занимает пятую позицию.
В следующем туре «Балтика» примет саратовский «Сокол» 20 апреля, а «Сочи» в тот же день дома сыграет с владикавказской «Аланией».
Результаты других матчей:
- «Черноморец» (Новороссийск) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1;
- «КАМАЗ» (Новороссийск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:0.