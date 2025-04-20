«Балтика» не смогла обыграть «Сокол» в матче 29-го тура Первой лиги

Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.
На 10-й минуте защитник «Балтики» Натан Гассама открыл счёт в матче. «Сокол» отыгрался на 49-й минуте. Отличился Артём Молодцов.
После этой игры в активе «Балтики» стало 63 очка. Подопечные Андрея Талалаева находятся на первом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» набрал 23 очка и располагается на 17-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 29
20.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Натан Гассама
10′
Сокол
Артем Молодцов
49′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
39′
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
20′
8
Андрей Мендель
51′
17
Владислав Саусь
19
Сергей Пряхин
36′
10
Илья Петров
67′
6
Олег Исаенко
22
Николай Титков
67′
11
Юрий Ковалев
88′
73
Максим Петров
96
Амир Мохаммад
67′
99
Виталий Лисакович
91
Брайан Александер Хиль
78′
70
Абу-Саид Эльдарушев
Сокол
1
Тимур Крайков
5
Владимир Ковачевич
45+2′
8
Георгий Кантария
18
Иван Лепский
27
Артем Молодцов
57
Дмитрий Бегун
19
Стефан Вукич
69′
51
Антон Синяк
46′
22
Роман Юзепчук
4
Иефани Давид Ндука
19′
32′
20
Данил Полубояринов
9
Владислав Шпитальный
22′
62′
23
Иван Чуриков
77
Дмитрий Сасин
62′
7
Илья Порохов
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
2
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти