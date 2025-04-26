«Балтика» разгромила «Урал» в матче 30-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). «Балтика» разгромила «Урал» со счётом 5:2.
На 7-й минуте защитник «Урала» Тимофей Маргасов открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 36-й минуте забил нападающий Сергей Пряхин. На 44-й минуте защитник Амир Мохаммад вывел гостей вперёд.
На 63-й минуте форвард Мартин Секулич с пенальти сравнял счёт. На 66-й минуте снова отличился Мохаммад, оформив дубль во встрече. На 71-й минуте полузащитник Александр Осипов увеличил преимущество калининградского клуба. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил нападающий Илья Стефанович — 5:2.
Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков после 30 встреч. Екатеринбургский «Урал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Торпедо» (3 мая), а «Урал» — с «Родиной» (4 мая).
Олег Шатов
Андрей Талалаев
Тимофей Маргасов
7′
Мартин Секулич
62′
Сергей Пряхин
36′
Амир Мохаммад
44′
Амир Мохаммад
66′
Александр Осипов
70′
Илья Стефанович
86′
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
43
Тимофей Маргасов
16
Фернандо Итало
33′
5
Андрей Егорычев
22
Мингиян Бевеев
4
Станислав Бессмертный
46′
17
Мартин Секулич
42
Егор Мосин
74′
14
Юрий Железнов
27
Иван Чудин
74′
15
Илья Ишков
75
Фаниль Сунгатулин
53′
84′
55
Тимур Аюпов
20
Евгений Марков
63′
50
Максим Воронов
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
5
Александр Осипов
17
Владислав Саусь
89′
19
Сергей Пряхин
79′
73
Максим Петров
96
Амир Мохаммад
10
Илья Петров
71′
6
Олег Исаенко
22
Николай Титков
71′
11
Юрий Ковалев
91
Брайан Александер Хиль
61′
9
Илья Стефанович
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти