«Балтика» разгромила «Урал» в матче 30-го тура Первой лиги

На 63-й минуте форвард Мартин Секулич с пенальти сравнял счёт. На 66-й минуте снова отличился Мохаммад, оформив дубль во встрече. На 71-й минуте полузащитник Александр Осипов увеличил преимущество калининградского клуба. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил нападающий Илья Стефанович — 5:2.