«Это было немного странно». Зеедорф рассказал о сорвавшемся трансфере племянника в Россию

— Дело не в них. Сказали, что в будущем что-то может быть. Мы думали, «Балтика» — серьёзный клуб. Для меня это было немного… странно. Сделка была уже практически завершена. Квентин очень талантлив и достигнет серьёзного уровня через пару лет.