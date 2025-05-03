На матче между «Балтикой» и «Торпедо» был установлен рекорд посещаемости Первой лиги

Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 58-й минуте. Его автором стал колумбийский полузащитник «Торпедо» Ейсон Гусман.
«Балтика» лидирует в Первой лиге, набрав 66 очков после 31 матча. Второе место с 58 очками занимает московское «Торпедо», на третьей строчке таблицы с 57 очками находится новороссийский «Черноморец».
Футбол, Первая лига, Тур 31
3.05.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Олег Кононов
Голы
Торпедо
Ейсон Гусман
57′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
15′
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
90+1′
8
Андрей Мендель
17
Владислав Саусь
10
Илья Петров
36′
71′
5
Александр Осипов
19
Сергей Пряхин
63′
11
Юрий Ковалев
22
Николай Титков
46′
73
Максим Петров
96
Амир Мохаммад
63′
9
Илья Стефанович
91
Брайан Александер Хиль
71′
99
Виталий Лисакович
Торпедо
74
Михаил Волков
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
19
Руслан Байтуков
99
Глеб Шевченко
97
Марио Чурич
10
Ейсон Гусман
73′
90
Боян Роганович
80
Хетаг Хосонов
1′
46′
87
Андрей Костин
7
Александр Юшин
73′
9
Максим Максимов
27
Гулжигит Алыкулов
87′
17
Игорь Горбунов
69
Ираклий Манелов
87′
8
Алессон
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
3
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти