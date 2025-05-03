«Балтика» не смогла обеспечить себе досрочный выход в РПЛ, уступив «Торпедо»

«Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 66 очков. Вторым идет «Торпедо», имеющее в активе 58 очков. Идущий третьим новороссийский «Черноморец» (57 очков) за три тура до конца чемпионата сохраняет шансы обогнать «Балтику», поэтому калининградский клуб еще не гарантировал себе выход в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ). Шансы на повышение в классе без участия в стыковых матчах также сохраняют «Сочи» (56 очков) и екатеринбургский «Урал» (50).