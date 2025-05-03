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«Балтика» не смогла обеспечить себе досрочный выход в РПЛ, уступив «Торпедо»

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды.

Источник: РИА "Новости"

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Футболисты калининградской «Балтики» со счетом 0:1 проиграли московскому «Торпедо» в домашнем матче 31-го тура Мелбет — Первой лиги.

Единственный гол на 57-й минуте встречи забил колумбийский полузащитник «Торпедо» Ейсон Гузман. Всего команды нанесли по три удара по воротам соперника, по два — в створ.

«Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 66 очков. Вторым идет «Торпедо», имеющее в активе 58 очков. Идущий третьим новороссийский «Черноморец» (57 очков) за три тура до конца чемпионата сохраняет шансы обогнать «Балтику», поэтому калининградский клуб еще не гарантировал себе выход в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ). Шансы на повышение в классе без участия в стыковых матчах также сохраняют «Сочи» (56 очков) и екатеринбургский «Урал» (50).

В следующем туре «Балтика» 10 мая в гостях сыграет с «Черноморцем», «Торпедо» днем позднее примет ярославский «Шинник».

Балтика
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 31
3.05.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Олег Кононов
Голы
Торпедо
Ейсон Гусман
57′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
15′
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
90+1′
8
Андрей Мендель
17
Владислав Саусь
10
Илья Петров
36′
71′
5
Александр Осипов
19
Сергей Пряхин
63′
11
Юрий Ковалев
22
Николай Титков
46′
73
Максим Петров
96
Амир Мохаммад
63′
9
Илья Стефанович
91
Брайан Александер Хиль
71′
99
Виталий Лисакович
Торпедо
74
Михаил Волков
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
19
Руслан Байтуков
99
Глеб Шевченко
97
Марио Чурич
10
Ейсон Гусман
73′
90
Боян Роганович
80
Хетаг Хосонов
1′
46′
87
Андрей Костин
7
Александр Юшин
73′
9
Максим Максимов
27
Гулжигит Алыкулов
87′
17
Игорь Горбунов
69
Ираклий Манелов
87′
8
Алессон
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
3
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти