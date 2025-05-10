ЭСК признала верными все спорные решения арбитра матча «Родина» — «Урал»

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верными все решения арбитра матча 31-го тура Первой лиги между московской «Родиной» и екатеринбургским «Уралом» Антона Фролова.
4 мая «Родина» на своем поле обыграла «Урал» со счетом 3:2. По итогам матча екатеринбургский клуб запросил ЭСК рассмотреть пять спорных судейских решений.
ЭСК РФС постановила, что Фролов верно назначил пенальти в ворота «Урала» на 30, 77 и 89-й минутах встречи. Также, по мнению комиссии, арбитр правильно не стал назначать 11-метровый удар в ворота «Родины» на 71-й минуте и не зафиксировал нарушение процедуры при пробитии пенальти в ворота «Урала» в компенсированное время.
«Урал» после 31 тура занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, на 6 очков отставая от четвертой строчки и зоны стыковых матчей за право выйти в Российскую премьер-лигу. До конца турнира екатеринбуржцам осталось провести три встречи — против «Уфы» (11 мая, дома), «Тюмени» (18 мая, на выезде) и клуба «СКА-Хабаровск» (24 мая, дома).