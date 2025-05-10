ЭСК признала верными все спорные решения арбитра матча «Родина» — «Урал»

ЭСК РФС постановила, что Фролов верно назначил пенальти в ворота «Урала» на 30, 77 и 89-й минутах встречи. Также, по мнению комиссии, арбитр правильно не стал назначать 11-метровый удар в ворота «Родины» на 71-й минуте и не зафиксировал нарушение процедуры при пробитии пенальти в ворота «Урала» в компенсированное время.