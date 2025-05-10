«Балтика» вернулась в Российскую премьер-лигу спустя год после вылета

Футболисты калининградской «Балтики» сыграли вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0 в гостевом матче 31-го тура Первой лиги и обеспечили себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.
На счету «Балтики» 67 очков, она лидирует в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата и уже не опустится ниже второго места.
Калининградский клуб вернулся в РПЛ спустя год после вылета. В прошлом сезоне команда играла в элитном дивизионе российского футбола впервые за 25 лет, но заняла предпоследнее место.
«Черноморец» набрал 58 очков и поднялся на вторую строчку. Далее расположились московское «Торпедо» (58) и «Сочи» (56), которые сыграют свои матчи 31-го тура позднее.
Первые два места в Первой лиге дают прямую путевку в элиту, а занявшие третье и четвертое места команды сыграют в стыковых матчах с клубами, занявшими 13-е и 14-е места в РПЛ.
Олег Василенко
Андрей Талалаев
25
Ростислав Солдатенко
5
Виталий Стежко
44
Анри Чичинадзе
4
Штефан Милич
59′
13
Роман Акбашев
64
Олег Ланин
84′
9
Гедеон Гузина
10
Мераби Уридия
27
Даниил Гурченко
76′
3
Магомед Мусалов
90+2′
6
Заур Тарба
87′
22
Павел Горелов
21
Егор Иванов
56′
86′
8
Залимхан Юсупов
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
5
Александр Осипов
16
Кевин Андраде
8
Андрей Мендель
60′
17
Владислав Саусь
96
Амир Мохаммад
19
Сергей Пряхин
24′
46′
73
Максим Петров
22
Николай Титков
77′
23
Евгений Чернов
91
Брайан Александер Хиль
81′
70
Абу-Саид Эльдарушев
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти