«Балтика» выступила с заявлением о своём возвращении в РПЛ

«Мы вернулись в элиту! Теперь официально — балтийцы, мы в РПЛ! Благодарим каждого, кто причастен к этому важнейшему успеху: генерального спонсора “Ростех”, правительство Калининградской области, всех наших партнёров, руководство и работников клуба, тренерский штаб и футболистов, и, конечно же, вас — наши дорогие болельщики! Вперёд, балтийцы!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.