Гуляй, Калининград! «Балтика» — в РПЛ! Талалаев — снова царь горы

«Балтика» вернулась в РПЛ. Это стало возможным после того, как команда Андрея Талалаева в Новороссийске сыграла вничью с «Черноморцем» (0:0).
Полтора миллиона евро за форварда из Сальвадора
«Балтика» завершила первую часть сезона на первой строчке в таблице, на два очка опередив «Торпедо».
Зимой калининградцы укрепились точечно. Некоторых специалистов смутила сумма, которую клуб потратил на нападающего сборной Сальвадора Хиля. 1,5 миллиона евро — очень серьезные деньги по меркам ФНЛ.
Талалаев тогда так объяснил этот трансфер:
«Мы пошли на серьезные траты, в России тяжело найти нападающего, который обладал бы универсальным набором качеств: и скоростью, и умением на этой скорости забивать голы, и достаточным объемом работы, и дриблингом, и умением цепляться за спорные мячи».
Сейчас в «Балтике» наверняка довольны легионером. Хиль быстро адаптировался и вытеснил из состава Эльдарушева. В 10 матчах за калининградцев сальвадорец забил три гола и отдал три результативные передачи. Для сравнения: у Эльдарушева — 3+4 в 24 турах.
Еще одним зимним новичком балтийцев стал атакующий полузащитник «Нефтехимика» М. Петров. Сумма трансфера составила 250 тысяч евро.
— Петров сможет еще больше повысить конкуренцию в центре поля. Стилистически он схож с Сережей Пряхиным, и, как мы видим, получится правильная конкурентная среда, где оба этих футболиста будут бороться за место в старте. Максим — универсальный игрок, как и Сергей. Он сможет играть на разных позициях и даст нам то дополнительное разнообразие, о котором мечтает каждый тренер, — заметил тогда спортивный директор клуба Армен Маргарян.
Наконец, «Балтика» арендовала у «Ростова» до лета (без права выкупа) 32-летнего левого защитника Чернова.
Вместе с тем клуб на время расстался с двумя креативными исполнителями, которые не подходили под систему игры Талалаева. 30-летний Глушков отправился в аренду в «МЛ Витебск», а 22-летний бразилец Алекс Фернандес — в «Нефтчи».
— Дело в плотности игры, в большом количестве единоборств в ФНЛ. Это не сильные качества Алекса. Мое видение таково: Фернандес должен играть в другой футбол, при иной схеме, которая предъявляет ему иные требования. Мы же не стали перестраивать именно под него свое видение игры, — заметил в декабрьском интервью рулевой балтийцев.
Прогресс Титкова, Лисакович — в запасе
«Балтика» начала весеннюю часть сезона со схемой 3−4−3, но в 25-м туре система преобразовалась в 3−4−2−1.
После перехода Латышонка в «Зенит» железным первым номером команды стал Бориско, выигравший конкуренцию у Любакова и Свинова (экс-вратарь «Спартака» в итоге ушел в аренду в «Уфу»). В 27 турах ФНЛ (6 матчей отыграл Свинов) Максим пропустил всего 12 мячей, 16 матчей отыграв на ноль.
За центр обороны у Талалаева отвечают 21-летний Варатынов и два легионера — 25-летний колумбиец Андраде и 24-летний француз Гассама.
На месте правого латераля действует 21-летний Саусь. В активе бывшего футболиста «Зенита-2» три голевые передачи.
А вот слева весной развернулась конкуренция между 29-летним Мохаммадом (3+3 в сезоне) и 32-летним Черновым (один гол в семи играх за калининградцев). Мохаммад в итоге эту борьбу выиграл.
В центре поля тренерский штаб балтийцев сделал ставку на связку двух опытных полузащитников. 32-летнему Менделю весной перешла капитанская повязка. 29-летний Илья Петров стал автором решающего гола в ворота «Тюмени». Радиоуправляемые передачи Ильи — грозное оружие команды Талалаева и одно из украшений всей лиги в целом.
В первых двух весенних турах на месте центрального нападающего выходил 23-летний Эльдарушев (3+4 в сезоне), слева ему помогал 27-летний Лисакович (6+2), справа — 22-летний Пряхин (6+5).
Домашние нулевые ничьи с «Шинником» и «Ротором» заставили тренеров балтийцев пойти на перестановки в линии атаки. В Тюмени Талалаев впервые в сезоне применил схему 3−5−2 (в атаке орудовали Никишин и Хиль). По игре лидер турнира не превзошел аутсайдера. Гостям помог дальний удар И. Петрова.
В следующем туре — в Уфе — Талалаев сыграл уже по системе 3−4−2−1. На острие атаки — Хиль, чуть пониже — М. Петров и Титков. Сработало! Сальвадорец забил свой дебютный гол в ФНЛ, а затем еще дважды ассистировал партнерам. Такой же показатель результативности в этом матче у М. Петрова. Титков оформил дубль. 6:0!
Через неделю под балтийский каток попала уже «Чайка» — 4:0. Феноменальная игра 24-летнего Титкова — два гола и результативная передача на Хиля. Николай сполна воспользовался представившимся ему весной шансом, вытеснив из основы Лисаковича.
А ведь Талалаев высоко оценивает потенциал форварда сборной Белоруссии:
— Уровень Лисаковича? Это даже не твердый игрок РПЛ, а звезда лиги. Только он об этом еще не знает. Ему надо много работать над собой, что он и делает. Прогресс Лисаковича, как и прогресс Мохаммада, за последний год весьма заметен, — говорил Талалаев в интервью «СЭ» в декабре прошлого года.
Заметим, что права на Титкова принадлежат «Локомотиву». Летом «Балтика» наверняка постарается выкупить его у железнодорожников (контракт с москвичами рассчитан до июня 2026 года).
Талалаев в роли Бескова
Как и предполагал спортивный директор клуба Маргарян, М. Петров составил конкуренцию Пряхину. В его активе гол и три голевых паса в 8 встречах за новую команду. Впрочем, воспитанник ЦСКА, не попав в старт в играх с «Тюменью», «Уфой» и «СКА-Хабаровском», все же вернул себе место в основе. При этом настораживает число желтых карточек, полученных атакующим полузащитником в сезоне. 12!
В 27-м туре «Балтика» одержала важнейшую победу в Хабаровске. Долгий перелет и раннее начало встречи негативно сказались на игре гостей лишь в первые полчаса. Затем Хиль счет сравнял, забив гол «в раздевалку», а в начале второго тайма Лисакович реализовал пенальти — 2:1.
После уверенной домашней победы над «Сочи» (2:0) уже никто не сомневался в том, что «Балтика» вернется в РПЛ.
— Мы не позволили «Сочи» показать созидательный футбол, — подчеркнул Талалаев. — Ни в первом тайме, ни во втором. У нас было больше моментов. Ребята молодцы. После возвращения из Хабаровска всегда непросто. Я не очень доволен теми, кто вышел на замену. Но мы это поправим. Будет играть тот, кто голоден до побед, кто каждый день хочет доказывать, что мы — самые сильные в этой лиге!
Фишка весенней части сезона — матч-менеджмент в исполнении Талалаева. За несколькими играми Андрей Викторович наблюдал не с тренерской скамейки, а с трибуны, как когда-то делал легендарный Константин Иванович Бесков.
Осечка в игре с «Соколом» (1:1) внешне не сильно расстроила Талалаева:
— Считаю, это очко станет золотым. Потом вы в этом сами убедитесь. А пока наслаждайтесь тем процессом, который сейчас происходит.
Вместе с тем на той же пресс-конференции главный тренер балтийцев дал понять, что не совсем доволен работой спортивного блока клуба:
— Проблемы? А у «Балтики» появилась обойма после зимы? Вот кем, например, заменить Менделя и Петрова? Мы лимитированы в некоторых позициях.
«Вы видите у “Химок” команду? А у “Балтики” она есть!»
Впрочем, в матче с «Уралом» в Екатеринбурге «лимитированная» «Балтика» всем доказала: в этом сезоне равных ей в первой лиге нет. 5:2! И это при том, что Талалаев не мог рассчитывать на двух ключевых футболистов — Менделя и Андраде.
— Много писали о том, что мы сыграем без двух лидеров — капитана и вице-капитана (Менделя и Андраде. — Прим. «СЭ»). Вы заметили с трибуны их отсутствие? Я тоже не заметил. Повторяю: мы сильны командой, — заявил после матча рулевой гостей. — И это надо понять. Можно не иметь футболиста в опорной зоне, но иметь команду, которая все компенсирует, выгрызет очки — особенно тогда, когда чувствует несправедливость. И я этим горжусь. Могу вам в пример привести «Химки». В прошлом году мы были командой. В этом сезоне вы на них смотрите и??? Вы видите там команду?
До РПЛ оставался один шаг. Нужно было не проиграть «Торпедо» при переполненных трибунах домашнего стадиона. Этого не случилось. Кононов вновь перехитрил Талалаева (1:0), отложив коронацию «Балтики» еще минимум на тур. Вдобавок ко всему после финального свистка рулевой хозяев получил красную карточку.
В итоге золотой матч с «Черноморцем» Андрею Викторовичу пришлось смотреть с трибуны. Ему не привыкать. Как и не привыкать выводить команды в РПЛ.
Браво, Талалаев! В прошлом сезоне он вывел в РПЛ «Химки», которые покинул из-за разногласий с руководителями клуба по вопросам трансферной политики. Теперь — «Балтику». А это уже знак качества.
В небольшом комментарии для клубных медиа Талалаев заявил, что «Балтика» не намерена расслабляться и планирует завершить сезон именно на первом месте (теоретически «Торпедо» еще может обойти калининградцев):
— Дорогие болельщики, работники, футболисты, поздравляю всех с решением задачи. Мы сделали это большое дело. Мы — в премьер-лиге. Ждем болельщиков на открытой тренировке. Приложим все усилия, чтобы остаться на первом месте. Но самое главное: мы — в РПЛ!