Гуляй, Калининград! «Балтика» — в РПЛ! Талалаев — снова царь горы

— Мы не позволили «Сочи» показать созидательный футбол, — подчеркнул Талалаев. — Ни в первом тайме, ни во втором. У нас было больше моментов. Ребята молодцы. После возвращения из Хабаровска всегда непросто. Я не очень доволен теми, кто вышел на замену. Но мы это поправим. Будет играть тот, кто голоден до побед, кто каждый день хочет доказывать, что мы — самые сильные в этой лиге!