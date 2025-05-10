Тульский «Арсенал» раскритиковал судейство в матче с «Родиной»

После игры пресс-служба тульского клуба раскритиковала судейство, посчитав, что арбитры не засчитали гол на 90+5-й минуте матча.
«Арсенал» с 37 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата. Команда продлила серию без побед до пяти матчей — 4 поражения и 1 ничья.
Футбол, Первая лига, Тур 32
10.05.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Арсенал, 1380 зрителей
Главные тренеры
Александр Сторожук
Зоран Зелькович
Голы
Родина
Магомедхабиб Абдусаламов
32′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
4
Даниил Пенчиков
90+5′
44
Алексей Бердников
64
Давид Семенчук
11
Сергей Ткачев
14
Милош Брнович
90+3′
17
Маттео Алинви
59
Тигран Аванесян
77′
78′
6
Владислав Левин
78
Данил Липовой
57′
7
Эдарлин Рейес
9
Амур Калмыков
46′
25
Урош Джуранович
Родина
16
Александр Корякин
90+5′
26
Артем Мещанинов
68
Михаил Рядно
6
Руслан Фищенко
7
Пап Гуйе
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
78′
22
Александр Гапечкин
18
Магомедхабиб Абдусаламов
84′
20
Артем Концевой
77
Аршак Корян
78′
12
Дмитрий Маркитесов
99
Иван Тимошенко
90′
52
Иван Кузьмичев
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти