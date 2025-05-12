4:0: «СКА-Хабаровск» не оставил шансов «Алании» на сохранение места в Первой лиге

Для номинальных «хозяев» это был матч жизни. Поражение лишало команду из Владикавказа шансов остаться в Первой лиге, поэтому было очевидно, что на игру футболисты «Алании» выйдут с запредельным настроем. Дебют матча показал, что проблем с мотивацией нет и у подопечных Алексея Поддубского. Уже на 2-й минуте Георгий Гонгадзе получил в штрафной мяч от Глеба Гурбана, одним касанием подработал, а затем пробил через себя в дальний угол ворот — 1:0!