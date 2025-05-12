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4:0: «СКА-Хабаровск» не оставил шансов «Алании» на сохранение места в Первой лиге

Убедительную победу армейцев обеспечили голы Георгия Гонгадзе и Александра Максименко.

Источник: AmurMedia

В матче 32-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги «СКА-Хабаровск» гостил в Грозном, где своих соперников принимает «Алания». Подопечные Алексея Поддубского одержали убедительную победу, которую обеспечили голы Георгия Гонгадзе и Александра Максименко, сообщает ИА AmurMedia.

Для номинальных «хозяев» это был матч жизни. Поражение лишало команду из Владикавказа шансов остаться в Первой лиге, поэтому было очевидно, что на игру футболисты «Алании» выйдут с запредельным настроем. Дебют матча показал, что проблем с мотивацией нет и у подопечных Алексея Поддубского. Уже на 2-й минуте Георгий Гонгадзе получил в штрафной мяч от Глеба Гурбана, одним касанием подработал, а затем пробил через себя в дальний угол ворот — 1:0!

На стыке 44-й и 45-й минуты Гонгадзе выбежал из-за спин защитников и оформил дубль, воспользовавшись длинной передачей со своей половины поля Рамазана Гаджимурадова и ошибкой голкипера «Алании» Георгия Натабашвили.

Не прошло и 10 минут с начала второго тайма, как Георгий Гонгадзе оформил хет-трик! Отметим, что на 54-й минуте ему вновь ассистировал Глеб Гурбан, на этот раз выдавший тонкий пас между пары защитников.

Довершил разгром вышедший на замену Александр Максименко, отправивший мяч в ворота первым же касанием, успев на добивание после розыгрыша углового. 4:0! «СКА-Хабаровск» возвращается домой, где армейцам предстоит провести заключительный домашний матч сезона в Лучшей лиге мира — 17 мая против московской «Родины». Начало матча в 15:00. Билеты уже в продаже на нашем сайте и в магазине атрибутики SKA Shop на площади имени Ленина.

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский:

— В первую очередь хочу поздравить всех с великим праздником — Днём Победы. Заслуженная победа у нас сегодня тоже получилась. Ребята очень были настроены на сегодняшнюю игру, показали, что им небезразличен результат, были единым целым и заслужено победили.

— Если более детально разбираться, какие причины, какие факторы, на ваш взгляд, стали основополагающими для такой крупной победы?

— Давайте буду банально тогда говорить: мы разбирали игру соперника, знали, что они играют один в один, прессингуют, и появляются свободные зоны. Попросили ребят давать за спину, это сработало.

— Не могу не отметить хет-трик Георгия Гонгадзе. На ваш взгляд, что это? Озарение?

— Прорвало, прорвало! (улыбается) Но это заслуга всей команды. Если бы не было партнёров, он бы не забил три гола. Хорошие передачи, он оказался в нужной точке.

— До конца остаётся всего два тура. Как правило, для команд, которые идут «без напряга», скажем так, в турнирной таблице, это время экспериментов.

— Нет, экспериментов у нас не будет. У нас в каждой игре всё равно команда настраивается на победу. Всегда приятней побеждать, чем экспериментировать. Эксперименты будут на сборах.

Алания
0:4
Первый тайм: 0:2
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 32
11.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
им. Билимханова
Главные тренеры
Спартак Гогниев
Алексей Поддубский
Голы
СКА-Хабаровск
Георгий Гонгадзе
3′
Георгий Гонгадзе
45′
Георгий Гонгадзе
55′
Александр Максименко
78′
Составы команд
Алания
23
Георгий Натабашвили
71
Артур Бязров
58
Мурат Ышык
85′
9
Артем Закиров
70
Руслан Дауров
18
Таймураз Тобоев
17′
19
Аллон Бутаев
59′
21
Артур Козырев
8
Алан Хугаев
74′
5
Алан Багаев
79
Дато Черткоев
59′
87
Тимур Булатцев
75
Сармат Огоев
59′
76
Виктор Нафиков
27
Руслан Гогниев
71′
37
Тарас Гаглоев
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
17
Николай Покидышев
21
Глеб Гурбан
44
Юрий Журавлев
91
Егор Носков
4
Борха Мартинес
7
Артем Симонян
77′
96
Александр Максименко
20
Камран Алиев
71′
8
Александр Гаглоев
70
Рамазан Гаджимурадов
78′
28
Мариус Йосипой
92
Роман Емельянов
64′
6
Садыг Багиев
9
Георгий Гонгадзе
71′
11
Альбек Гонгапшев
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
4
0
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти