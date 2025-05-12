4:0: «СКА-Хабаровск» не оставил шансов «Алании» на сохранение места в Первой лиге

В матче 32-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги «СКА-Хабаровск» гостил в Грозном, где своих соперников принимает «Алания». Подопечные Алексея Поддубского одержали убедительную победу, которую обеспечили голы Георгия Гонгадзе и Александра Максименко, сообщает ИА AmurMedia.
Для номинальных «хозяев» это был матч жизни. Поражение лишало команду из Владикавказа шансов остаться в Первой лиге, поэтому было очевидно, что на игру футболисты «Алании» выйдут с запредельным настроем. Дебют матча показал, что проблем с мотивацией нет и у подопечных Алексея Поддубского. Уже на 2-й минуте Георгий Гонгадзе получил в штрафной мяч от Глеба Гурбана, одним касанием подработал, а затем пробил через себя в дальний угол ворот — 1:0!
На стыке 44-й и 45-й минуты Гонгадзе выбежал из-за спин защитников и оформил дубль, воспользовавшись длинной передачей со своей половины поля Рамазана Гаджимурадова и ошибкой голкипера «Алании» Георгия Натабашвили.
Не прошло и 10 минут с начала второго тайма, как Георгий Гонгадзе оформил хет-трик! Отметим, что на 54-й минуте ему вновь ассистировал Глеб Гурбан, на этот раз выдавший тонкий пас между пары защитников.
Довершил разгром вышедший на замену Александр Максименко, отправивший мяч в ворота первым же касанием, успев на добивание после розыгрыша углового. 4:0! «СКА-Хабаровск» возвращается домой, где армейцам предстоит провести заключительный домашний матч сезона в Лучшей лиге мира — 17 мая против московской «Родины». Начало матча в 15:00. Билеты уже в продаже на нашем сайте и в магазине атрибутики SKA Shop на площади имени Ленина.
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский:
— В первую очередь хочу поздравить всех с великим праздником — Днём Победы. Заслуженная победа у нас сегодня тоже получилась. Ребята очень были настроены на сегодняшнюю игру, показали, что им небезразличен результат, были единым целым и заслужено победили.
— Если более детально разбираться, какие причины, какие факторы, на ваш взгляд, стали основополагающими для такой крупной победы?
— Давайте буду банально тогда говорить: мы разбирали игру соперника, знали, что они играют один в один, прессингуют, и появляются свободные зоны. Попросили ребят давать за спину, это сработало.
— Не могу не отметить хет-трик Георгия Гонгадзе. На ваш взгляд, что это? Озарение?
— Прорвало, прорвало! (улыбается) Но это заслуга всей команды. Если бы не было партнёров, он бы не забил три гола. Хорошие передачи, он оказался в нужной точке.
— До конца остаётся всего два тура. Как правило, для команд, которые идут «без напряга», скажем так, в турнирной таблице, это время экспериментов.
— Нет, экспериментов у нас не будет. У нас в каждой игре всё равно команда настраивается на победу. Всегда приятней побеждать, чем экспериментировать. Эксперименты будут на сборах.
Спартак Гогниев
Алексей Поддубский
Георгий Гонгадзе
3′
Георгий Гонгадзе
45′
Георгий Гонгадзе
55′
Александр Максименко
78′
23
Георгий Натабашвили
71
Артур Бязров
58
Мурат Ышык
85′
9
Артем Закиров
70
Руслан Дауров
18
Таймураз Тобоев
17′
19
Аллон Бутаев
59′
21
Артур Козырев
8
Алан Хугаев
74′
5
Алан Багаев
79
Дато Черткоев
59′
87
Тимур Булатцев
75
Сармат Огоев
59′
76
Виктор Нафиков
27
Руслан Гогниев
71′
37
Тарас Гаглоев
1
Алексей I Кузнецов
17
Николай Покидышев
21
Глеб Гурбан
44
Юрий Журавлев
91
Егор Носков
4
Борха Мартинес
7
Артем Симонян
77′
96
Александр Максименко
20
Камран Алиев
71′
8
Александр Гаглоев
70
Рамазан Гаджимурадов
78′
28
Мариус Йосипой
92
Роман Емельянов
64′
6
Садыг Багиев
9
Георгий Гонгадзе
71′
11
Альбек Гонгапшев
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
4
0
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Казань)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти