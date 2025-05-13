Андрей Талалаев: «Не смотрю РПЛ. Смотрю ЛЧ, потому что надо чему-то учиться. Смотрю Первую лигу»

— Вы работали в «Химках».
— И что? Год прошел.
— Хотелось бы узнать ваше мнение со стороны.
— Я не смотрю за «Химками», вы не можете понять?
— Вообще ни за кем, только «Балтика»?
— Конечно, а как достигать цели?
— Вы в любом случае обращаете внимание, новости, РПЛ.
— Нет, не смотрю Премьер-лигу. Я смотрю Лигу чемпионов, потому что надо чему-то учиться. Смотрю Первую лигу и общаюсь с футболистами. Когда созваниваюсь с ними, мне что-то говорят, я могу какую-то реплику выпустить, отпустить. Потому что самое главное — это оценка игроков.
Все остальное — это мнение, субъективно ваше или мое, — заявил тренер «Балтики».
«Химки» были последним клубом РПЛ в карьере Талалаева. При нем клуб вылетел из высшего дивизиона в 2023 году.