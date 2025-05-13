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Андрей Талалаев: «Не смотрю РПЛ. Смотрю ЛЧ, потому что надо чему-то учиться. Смотрю Первую лигу»

Андрей Талалаев заявил, что не смотрит матчи чемпионата России.

Источник: Спортс"

— Вы работали в «Химках».

— И что? Год прошел.

— Хотелось бы узнать ваше мнение со стороны.

— Я не смотрю за «Химками», вы не можете понять?

— Вообще ни за кем, только «Балтика»?

— Конечно, а как достигать цели?

— Вы в любом случае обращаете внимание, новости, РПЛ.

— Нет, не смотрю Премьер-лигу. Я смотрю Лигу чемпионов, потому что надо чему-то учиться. Смотрю Первую лигу и общаюсь с футболистами. Когда созваниваюсь с ними, мне что-то говорят, я могу какую-то реплику выпустить, отпустить. Потому что самое главное — это оценка игроков.

Все остальное — это мнение, субъективно ваше или мое, — заявил тренер «Балтики».

«Химки» были последним клубом РПЛ в карьере Талалаева. При нем клуб вылетел из высшего дивизиона в 2023 году.