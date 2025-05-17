Футбольный клуб «Балтика» впервые за 30 лет стал победителем Первой лиги

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Калининградский футбольный клуб «Балтика» досрочно стал победителем чемпионата Мелбет — Первой лиги.
В 33-м туре «Балтика» сыграла вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 0:0.
Последний раз калининградский клуб становился победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 1995 году. В текущем сезоне команду возглавляет Андрей Талалаев, под руководством которого в прошлогоднем розыгрыше подмосковный клуб «Химки» также стал чемпионом Первой лиги.
Калининградский клуб набрал 68 очков после 33 туров. Второе место в турнирной таблице с 64 очками занимает московское «Торпедо», которое лишилось шансов обойти «Балтику». Заключительную игру сезона калининградская команда проведет 24 мая в гостях с тульским «Арсеналом».
Ранее ТАСС сообщил, что «Балтика» вернулась в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя сезон после вылета из турнира. В матче 32-го тура Первой лиги калининградский клуб сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0 и досрочно вышел в РПЛ.
Андрей Талалаев
Андрей Тихонов
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
76′
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
8
Андрей Мендель
96
Амир Мохаммад
10
Илья Петров
90′
5
Александр Осипов
17
Владислав Саусь
52′
60′
6
Олег Исаенко
22
Николай Титков
60′
99
Виталий Лисакович
73
Максим Петров
75′
23
Евгений Чернов
91
Брайан Александер Хиль
75′
70
Абу-Саид Эльдарушев
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
7
Андреа Чуканов
8
Александр Ломакин
11
Денис Тихонов
55
Никита Богатырев
86′
96
Томас Рукас
23
Кирилл Ушатов
64′
10
Юрий Бавин
47
Александр Долгов
64′
49
Оливье Кенфак
87
Андрей Мазурин
64′
75
Андрей Окладников
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти