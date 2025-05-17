Футбольный клуб «Балтика» впервые за 30 лет стал победителем Первой лиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Пари Нижний Новгород
0
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.25
П2
1.22
Футбол. Первая лига
перерыв
Чайка
1
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.35
П2
7.60
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.90
П2
1.98
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.91
П2
2.25
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
:
Реймс
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.08
П2
8.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.75
П2
17.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.48
П2
4.92
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
:
Монпелье
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.37
П2
6.13
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.92
П2
6.20
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.75
П2
17.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.26
П2
3.09
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.22
Футбол. Первая лига
завершен
Балтика
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Химки
3
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия М
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
3
:
Хольштайн
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фрайбург
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Хайденхайм
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Хоффенхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Майнц
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бохум
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Родина
0
П1
X
П2

Футбольный клуб «Балтика» впервые за 30 лет стал победителем Первой лиги

Последний раз калининградский клуб становился победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 1995 году.

Источник: РИА "Новости"

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Калининградский футбольный клуб «Балтика» досрочно стал победителем чемпионата Мелбет — Первой лиги.

В 33-м туре «Балтика» сыграла вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 0:0.

Последний раз калининградский клуб становился победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 1995 году. В текущем сезоне команду возглавляет Андрей Талалаев, под руководством которого в прошлогоднем розыгрыше подмосковный клуб «Химки» также стал чемпионом Первой лиги.

Калининградский клуб набрал 68 очков после 33 туров. Второе место в турнирной таблице с 64 очками занимает московское «Торпедо», которое лишилось шансов обойти «Балтику». Заключительную игру сезона калининградская команда проведет 24 мая в гостях с тульским «Арсеналом».

Ранее ТАСС сообщил, что «Балтика» вернулась в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя сезон после вылета из турнира. В матче 32-го тура Первой лиги калининградский клуб сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0 и досрочно вышел в РПЛ.

Балтика
0:0
Первый тайм: 0:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 33
17.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 20180 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Андрей Тихонов
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
76′
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
8
Андрей Мендель
96
Амир Мохаммад
10
Илья Петров
90′
5
Александр Осипов
17
Владислав Саусь
52′
60′
6
Олег Исаенко
22
Николай Титков
60′
99
Виталий Лисакович
73
Максим Петров
75′
23
Евгений Чернов
91
Брайан Александер Хиль
75′
70
Абу-Саид Эльдарушев
Енисей
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
7
Андреа Чуканов
8
Александр Ломакин
11
Денис Тихонов
55
Никита Богатырев
86′
96
Томас Рукас
23
Кирилл Ушатов
64′
10
Юрий Бавин
47
Александр Долгов
64′
49
Оливье Кенфак
87
Андрей Мазурин
64′
75
Андрей Окладников
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти