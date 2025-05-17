Футбольный клуб «Балтика» впервые за 30 лет стал победителем Первой лиги

Последний раз калининградский клуб становился победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 1995 году. В текущем сезоне команду возглавляет Андрей Талалаев, под руководством которого в прошлогоднем розыгрыше подмосковный клуб «Химки» также стал чемпионом Первой лиги.