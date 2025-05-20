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КДК РФС рассмотрит высказывания тренера «Алании» Гогниева о судействе

Спартак Гогниев раскритиковал работу судей после матча против «Камаза».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит высказывания главного тренера «Алании» из Владикавказа Спартака Гогниева о судействе в Мелбет — Первой лиге. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее Гогниев раскритиковал работу судей в лиге после матча 33-го тура против «Камаза» из Набережных Челнов (1:1).

«Мы рассмотрим его заявления на пресс-конференции. Гогниев приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 22 мая.