КДК РФС рассмотрит высказывания тренера «Алании» Гогниева о судействе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит высказывания главного тренера «Алании» из Владикавказа Спартака Гогниева о судействе в Мелбет — Первой лиге. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.