КДК РФС рассмотрит высказывания тренера «Алании» Гогниева о судействе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит высказывания главного тренера «Алании» из Владикавказа Спартака Гогниева о судействе в Мелбет — Первой лиге. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Ранее Гогниев раскритиковал работу судей в лиге после матча 33-го тура против «Камаза» из Набережных Челнов (1:1).
«Мы рассмотрим его заявления на пресс-конференции. Гогниев приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет 22 мая.