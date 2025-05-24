«Сочи» уступил «Черноморцу» и финишировал на пятой строчке в Первой лиге

Завершился матч 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Черноморец» обыграл «Сочи» со счётом 2:1.