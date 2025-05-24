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«Сочи» уступил «Черноморцу» и финишировал на пятой строчке в Первой лиге

Завершился матч 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «Сочи».

Источник: Чемпионат.com

Завершился матч 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Черноморец» обыграл «Сочи» со счётом 2:1.

На 36-й минуте защитник «Сочи» Павел Маслов открыл счёт. Ответный мяч «Черноморца» на 42-й минуте забил полузащитник Павел Горелов. Победный мяч хозяев на 77-й минуте оформил хавбек Антон Антонов — 2:1.

После 34 сыгранных матчей «Черноморец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 64 очка. «Сочи» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 57 очков.