Тренер «Торпедо» после выхода в РПЛ заявил, что ему хотелось бы улучшить игру команды

«Мы проделали большой труд. Последние игры ребята провели на характере. Конечно, нам хотелось бы улучшить качество игры, но сезон такой, что ровно ни одна команда его не проходит. Концовку мы провели очень собранно, за счет этого победили, поздравляю всех с выходом в РПЛ», — сказал Кононов.