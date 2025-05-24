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Тренер «Торпедо» после выхода в РПЛ заявил, что ему хотелось бы улучшить игру команды

Столичная команда вышла в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге.

Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ/Московская область, 24 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов хотел бы улучшения игры футболистов команды, несмотря на выход в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом Кононов рассказал журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что в матче заключительного тура Мелбет — Первой лиги «Торпедо» сыграло вничью с «Камазом» из Набережных Челнов со счетом 1:1 и заняло второе место по итогам чемпионата, дающее право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

«Мы проделали большой труд. Последние игры ребята провели на характере. Конечно, нам хотелось бы улучшить качество игры, но сезон такой, что ровно ни одна команда его не проходит. Концовку мы провели очень собранно, за счет этого победили, поздравляю всех с выходом в РПЛ», — сказал Кононов.

«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя два года после вылета из турнира, в сезоне-2022/23 черно-белые заняли в высшем дивизионе чемпионата России последнее, 16-е место и вылетели в Первую лигу.