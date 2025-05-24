В «Черноморце» заявили, что переговоры с «Краснодаром» и «Сочи» не привели к успеху

«К сожалению, в Новороссийске не проводились матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому в городе-герое пока нет современного стадиона, который соответствует всем нормам регламента, — говорится в заявлении. — Есть любимый болельщиками “Центральный” — намоленная многими поколениями арена, которая видела высшую лигу в 2000-е, еврокубки с “Валенсией”, но давно не видела капитального ремонта. Он, к слову, уже идет в соответствии с согласованной дорожной картой — первый этап начался с замены освещения, установленного почти 30 лет назад. Далее по плану другой комплекс важных работ».