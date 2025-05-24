В «Черноморце» заявили, что переговоры с «Краснодаром» и «Сочи» не привели к успеху

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Новороссийский «Черноморец» пытался договориться с «Краснодаром» и «Сочи» об использовании стадионов команд для проведения домашних игр в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), чтобы пройти лицензирование Российского футбольного союза (РФС), однако диалог завершился безуспешно. Об этом сообщила пресс-служба «Черноморца».
По итогам сезона «Черноморец» занял третье место в Мелбет — Первой лиге и должен был сыграть в переходных матчах с грозненским «Ахматом», но новороссийский клуб не смог пройти лицензирование РФС.
«К сожалению, в Новороссийске не проводились матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому в городе-герое пока нет современного стадиона, который соответствует всем нормам регламента, — говорится в заявлении. — Есть любимый болельщиками “Центральный” — намоленная многими поколениями арена, которая видела высшую лигу в 2000-е, еврокубки с “Валенсией”, но давно не видела капитального ремонта. Он, к слову, уже идет в соответствии с согласованной дорожной картой — первый этап начался с замены освещения, установленного почти 30 лет назад. Далее по плану другой комплекс важных работ».
«Контакты с коллегами из “Краснодара” и “Сочи” (для получения лицензии рассматриваются альтернативные стадионы только из “своего” региона — Краснодарского края) были длительными, очень разными, но не привели к успеху», — подчеркивается в релизе.
Новороссийский клуб поблагодарил РПЛ и РФС за конструктивную позицию и желание найти пути решения сложившейся проблемы. При этом в «Черноморце» подчеркнули, что оставляют за собой право на обжалование решения о лицензировании.