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Источник: игрокам «Черноморца» сообщили, что они могут искать новые команды

Футболистам «Черноморца» сообщили, что они могут начинать искать себе новые команды, сообщает Metaratings.ru.

Источник: ФК "Черноморец"

По информации источника, 9 июня у генерального директора клуба Максима Пономарева состоится встреча с мэром Новороссийска Андреем Кравченко, где будет решаться дальнейшая судьба «Черноморца». Отмечается, что на данный момент клуб не может найти спонсоров, близок к снятию с первой лиги и к исчезновению.

Также подчеркивается, что бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев должен перевести в клуб 120 миллионов рублей, чтобы полностью закрыть долги перед командой за сезон-2024/25. Это должно произойти до 15 июня.

Скандал в «Черноморце». Бывший главный инвестор Шишкарев заявил о попытке манипуляции результатом в матче с «Сочи».

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице первой лиги с 64 очками, но не был допущен до участия в стыковых матчах из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.