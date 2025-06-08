Источник: игрокам «Черноморца» сообщили, что они могут искать новые команды

По информации источника, 9 июня у генерального директора клуба Максима Пономарева состоится встреча с мэром Новороссийска Андреем Кравченко, где будет решаться дальнейшая судьба «Черноморца». Отмечается, что на данный момент клуб не может найти спонсоров, близок к снятию с первой лиги и к исчезновению.