Защита обжалует арест владельца «Торпедо» Соболева

По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали главному судье футбольных матчей с участием ФК «Торпедо» более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Предварительно, таким образом они пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.