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Защита обжалует арест владельца «Торпедо» Соболева

Защита обжалует арест владельца клуба «Торпедо» Соболева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Защита обжалует арест владельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.

«Мы будем обжаловать», — сказал собеседник агентства.

Сегодня Мещанский суд Москвы отправил Соболева в СИЗО.

Как ранее заявляла официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция задержала директора АО ФК «Торпедо Москва» Валерия Скородумова и соучредителя ООО «Спортивная-строительная компания» и владельца «Торпедо» Леонида Соболева, против них возбуждено дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, обвинение предъявлено по трем эпизодам преступления.

По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали главному судье футбольных матчей с участием ФК «Торпедо» более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Предварительно, таким образом они пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.

Ранее «Торпедо» сообщило, что клуб продолжает работу в штатном режиме, финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками выполняются в полном объеме.

«Торпедо», трехкратный чемпион СССР и шестикратный обладатель Кубка СССР, по итогам прошлого сезона заняло второе место в первой лиге и вернулось в высший эшелон российского клубного футбола.