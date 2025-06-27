Роман Асхабадзе: В будущем сезоне займем пятое-шестое место по бюджету в лиге

Воронежский «Факел» по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России по футболу занял последнее, 16-е, место в РПЛ и вылетел в первую лигу. Тем не менее этот клуб завоевал симпатии широкой публики тем, что даже в неудачные периоды он собирал полные трибуны на своих домашних матчах, а также продержался три сезона в элите, имея самый маленький бюджет. В интервью «Известиям» генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, как клуб собирается возвращаться в РПЛ через год, прокомментировал банкротство «Химок» и назвал предполагаемый бюджет на предстоящий сезон.
«Факел» не лопнет, не сдуется, не обанкротится
— Когда РФС решал вопрос с тем, кого оставить в РПЛ вместо «Химок», у вас были хотя бы минимальные иллюзии, что кандидатуру «Факела» рассмотрят?
— Мы не живем иллюзиями. Уже много лет мы живем реальностью, поэтому после окончания чемпионата понимали, что занятое нами последнее место дает нам очень мало шансов на такой исход. И что если что-то будет меняться по спортивному принципу или еще по каким-то обстоятельствам, то будут рассматриваться команды, финишировавшие выше нас в таблице РПЛ. Это нормальная история, поэтому мы жили задачами комплектования команды на новый сезон, уже в первой лиге.
— Задача стоит вернуться в РПЛ за один сезон?
— Да, у нас именно такая задача.
— На каком месте по бюджету вы будете в предстоящем сезоне в первой лиге?
— На третьем-четвертом.
— «Факел» за три года в РПЛ завоевал репутацию главного клуба, живущего по средствам, готового не досчитаться статусных игроков в составе, лишь бы не платить за них поверх своих финансовых возможностей. Не обидно, что проиграли борьбу за выживание среди прочих «Химкам», которые не брезговали подписывать ничем не обеспеченные контракты с людьми уровня Антона Заболотного, Лукаса Веры, Зелимхана Бакаева и многими другими, в итоге спаслись от вылета, но не получили лицензию из-за долгов? Кажется, живи они, как вы, у вас больше было бы шансов закончить сезон выше них.
— Нет. Вообще ни в коем случае мы ни о чем не жалеем. Потому что стратегия развития клуба выстраивается исходя из своих возможностей. На сегодня у «Факела» такие возможности, какие есть. Были бы другие возможности или работай я в другом клубе, может быть, была бы другая стратегия. Но на сегодняшний день «Факел», как вы правильно заметили, живет по средствам. И основная наша история связана с тем, что «Факел» не лопнет, не сдуется, не обанкротится. Наша финансовая деятельность вымеряется годами, уже не первый сезон. Да, мы проиграли конкуренцию за выживание в РПЛ на третий год выступления в ней, но тем не менее мы отыграли в высшем эшелоне российского футбола три сезона — это историческое достижение для клуба с момента его основания. Так что мы точно ни о чем не жалеем.
— Я к тому веду, что не были предусмотрены механизмы контроля за расходами «Химок», которые, как оказалось, были ничем не обеспечены. Живи они по средствам, как вы, был бы у них слабее состав, а часть качественных игроков подмосковного клуба могли, например, усилить «Факел».
— Тут важнее другой кейс. Не будем рассуждать в сослагательном наклонении, кто мог бы усилить «Факел». Давайте обратим внимание на ситуацию с «Оренбургом».
— Вы про прошлогодний трансфер Лукаса Веры из «Оренбурга» в «Химки», за который подмосковный клуб ничего не заплатил в итоге?
— Да. Возможно, «Оренбург» на эти деньги смог бы кого-то приобрести и с помощью этого усиления остаться в РПЛ. Вот в этом ключе я за однозначное ужесточение наказание за нарушения, связанные с невыплатой средств. Если я не выплачиваю за трансферы игроков другим клубам и это тянется определенное время, то необходимо ужесточение санкций вплоть до снятия очков и так далее. Вот с этим точно надо жестко вести себя. Если не имеете возможностей распределить средства и купить себе игрока, значит, это говорит о профессионализме менеджмента. Все должны жить по своим доходам, средствам и планировать расходы этих средств на весь сезон вперед. Если ты побежишь впереди паровоза и наобещаешь заранее то, что не можешь выполнить, — это прямой удар по репутации не только твоего клуба, но и всех остальных, а также лиги и РФС. Здесь нужно принимать более жесткие решения.
«На 95% мы сохраним такой бюджет и в первой лиге»
— Выход «Факела» в РПЛ в 2022 году совпал с заключением между лигой и «Матч ТВ» крупного четырехлетнего контракта на трансляции, в результате которого даже последнее, 16-е, место в премьер-лиге позволяло клубу заработать более 300 млн рублей. Это во многом давало возможность вам не сильно зависеть от сторонних вливаний, освобождало бюджет Воронежской области от необходимости тратиться на профессиональный футбол. Теперь, когда вы на год отрезаны от этой эрпээловской «кубышки», насколько придется перестраивать работу?
— Мы больше будем зависеть от тех средств, которые сможем добывать сами на рынке с помощью заключения рекламных договоров с партнерами, поиска новых спонсоров, увеличения работы с болельщиками в плане нашей билетной программы, причем не только программ лояльности. У нас для этого всё есть — и CRM-база, и закупленное оборудование. Поэтому есть от чего отталкиваться. Мы полностью зависим от Воронежской области в плане субсидий, которые она предоставляет. Но эти субсидии по большей части идут на детско-юношеский футбол — мы на него в прошлом сезоне смогли увеличить расходы до 150 млн рублей.
— Это областные субсидии?
— Это суммарно областные субсидии и то, что «Факел» смог заработать сам. А в следующем сезоне планируем дойти до 200 млн рублей. Есть на рынке определенный интерес со стороны компаний, которые готовы вкладываться в развитие клуба, особенно в детско-юношеский футбол. Тем более что в «Факеле» нет никаких задолженностей и проблем, связанных с аудитом. Поэтому понимаем, что, наверное, сможем — не могу сейчас полностью гарантировать — выйти на показатели прошлого сезона без тех денег, или, как вы сказали, «кубышки», которые получали от телеконтракта РПЛ с «Матч ТВ».
— То есть сохраните бюджет в 1 млрд рублей даже без 300 с лишним млн от доли с телеконтракта?
— Да, на 95% мы сохраним такой бюджет и в первой лиге. Причем компенсируем эти более чем 300 млн рублей с телеконтракта РПЛ не за счет средств области, а будем совместно с попечительским советом работать над пополнением бюджета за счет той работы, о которой я говорил выше. Понимаем, что, скорее всего, эту историю реализуем. Может быть, не сразу, но в течение чемпионата точно.
— У «Факела» после вылета из РПЛ началась серьезная текучка кадров, ушли знаковые для клуба игроки — Игорь Калинин, Ираклий Квеквескери, Александр Беленов, Сергей Божин и многие другие. Насколько сейчас требуется усиление под первую лигу?
— Я думаю, на сегодняшний момент у нас уже закрыта селекционная кампания. Нам удалось ее на 90% реализовать уже до сборов, как это хотел тренерский штаб. Мы очень быстро и грамотно сработали в плане всего — скорости, качества и затрат на определенные сделки. У нас был всего один небольшой трансфер за несколько миллионов рублей, а в остальном комплектовались за счет свободных агентов.
— Вылет «Факела» не повлияет на интерес региона к строительству нового стадиона?
— Проект нового стадиона есть. Мы в нем участвуем, хотя самим строительством занимается Воронежская область. Проект утвержден. Дальше идет вопрос о сроках демонтажа арены. Когда она точно начнется, сказать не могу. Но, думаю, на этот вопрос публично ответят правительство области и соответствующий департамент, когда они получат четкие вводные и полностью согласуют всю документацию. На сегодняшний день разговор шел о том, что демонтаж старого Стадиона профсоюзов начнется в конце лета — начале осени нынешнего года.
Алексей Фомин