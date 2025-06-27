Роман Асхабадзе: В будущем сезоне займем пятое-шестое место по бюджету в лиге

— Нет. Вообще ни в коем случае мы ни о чем не жалеем. Потому что стратегия развития клуба выстраивается исходя из своих возможностей. На сегодня у «Факела» такие возможности, какие есть. Были бы другие возможности или работай я в другом клубе, может быть, была бы другая стратегия. Но на сегодняшний день «Факел», как вы правильно заметили, живет по средствам. И основная наша история связана с тем, что «Факел» не лопнет, не сдуется, не обанкротится. Наша финансовая деятельность вымеряется годами, уже не первый сезон. Да, мы проиграли конкуренцию за выживание в РПЛ на третий год выступления в ней, но тем не менее мы отыграли в высшем эшелоне российского футбола три сезона — это историческое достижение для клуба с момента его основания. Так что мы точно ни о чем не жалеем.