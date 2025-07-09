Наиль Измайлов: Надежная форма владения клубом — частно-государственное партнерство

— В этом плане есть хороший кейс у «Динамо» (Махачкала). Они в позапрошлом сезоне не понимали, выйдут по спортивному принципу в РПЛ или нет. Но еще в декабре 2023 года, посреди сезона в первой лиге, начали готовить свою инфраструктуру, чтобы она соответствовала требованиям в случае повышения в РПЛ. В итоге нашли средства из нескольких источников. У них был четкий план, что надо сделать по стадионе. У них была четкая расстановка приоритетов, что и когда надо делать, поскольку на всё денег не хватало. В итоге, к примеру, поле они сделали позже. Но справились. И это хороший пример, как надо готовиться к повышению в классе, когда у тебя просматриваются шансы добиться его по спортивному принципу.