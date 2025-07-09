Наиль Измайлов: Надежная форма владения клубом — частно-государственное партнерство

Скандалы в российском футболе в нынешнее межсезонье не обошли стороной и низшие лиги. Так, недостаточно прописанная процедура выхода из второй лиги А в первую лигу привела к тому, что бюро исполкома РФС пришлось на ходу принимать решение о проведении стыковых матчей между претендовавшими на повышение в классе «Челябинском» и астраханским «Волгарём», хотя изначально челябинцы считали, что выходят напрямую. А в начале лета, когда новороссийский «Черноморец» из-за отсутствия стадиона первой категории не был допущен до переходных матчей за право выступать в РПЛ, главный инвестор клуба Сергей Шишкарёв публично обвинил генерального директора Максима Пономарёва в намерении сдать матч последнего тура первой лиги против «Сочи», который в итоге был выигран 2:1. В дальнейшем Шишкарёв взял свои слова назад.
Главным же событием стало уголовное дело в отношении руководителей московского «Торпедо» — учредителя клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Обоих в июне взяли под стражу из-за подозрений в попытке подкупа арбитра нескольких весенних матчей команды в первой лиге. В мае «Торпедо» вышло в РПЛ и меньше чем через две недели должно стартовать в Премьер-лиге, но не исключено, что РФС снимет клуб с турнира. Данный вопрос КДК РФС может начать рассматривать уже 9 или 10 июля. Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ), проводящей соревнования в первом и втором дивизионах, Наиль Измайлов ответил на вопросы «Известий» о том, как ситуация с торпедовцами повлияет на состав участников соревнований, прокомментировал скандал с «Черноморцем», объяснил, какие изменения внесены в регламент после истории с «Челябинском» и «Волгарём», а также высказался о финансовых трудностях выступающей во второй лиге Б крымской команды «Рубин Ялта».
— Какие варианты замены «Торпедо» в РПЛ, если его снимут с турнира до начала сезона?
— Как известно, в связи с этим делом была создана комиссия при КДК РФС, в которую вошли в том числе сотрудники силовых органов и департаментов безопасности лиг и РФС. По итогам работы этой комиссии должны быть заседание КДК и принятие какого-то решения. По дисциплинарному регламенту РФС вариантов решений достаточно много — от снятия со всех соревнований до назначения денежного штрафа. Есть возможность дисквалификации клуба, снятия очков или перевода клуба в лигу ниже. С учетом такого количества вариантов вряд ли сейчас можно сказать, какое в итоге будет принято решение. И в зависимости от этого решения можно будет говорить о процедуре замены клуба.
— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что снять «Торпедо» с соревнования РПЛ могут и после начала сезона. Тогда в ближайшем чемпионате Премьер-лиги будут играть 15 команд. В турниры ФНЛ в этой ситуации «Торпедо» тоже нельзя будет ввести?
— Да, по ходу сезона ничего поменять мы уже не сможем. В этом случае «Торпедо» пропустит сезон и во всех турнирах ФНЛ.
— Если «Торпедо» исключат из РПЛ до начала сезона, то его кто-то должен будет заменить в Премьер-лиге. Кто это будет?
— Вопрос формулировок решения КДК. Дисквалификация клуба со всех соревнований — это одна ситуация. Дисквалификация клуба только с соревнования РПЛ — другая ситуация.
— Можете объяснить процедуру замены клуба хотя бы на эти два случая?
— Если до начала соревнований будет дисквалификация «Торпедо» вообще из всех турниров РПЛ и ФНЛ, то тогда возможны варианты перемещения клуба из первой лиги в Премьер-лигу. И преимущество имеет клуб РПЛ.
— То есть «Оренбург» или «Факел»?
— Я думаю, дальше будет иметь место спортивный принцип.
— Если «Торпедо» убирают только из РПЛ?
— Если это произойдет в результате пересчета очков прошлого сезона, то возможна и замена «Торпедо» на «Урал».
— В регламенте ФНЛ следующего сезона учтена ситуация с «Челябинском» и «Волгарём»?
— Условия, прописанные в регламенте, мы обсуждали с департаментом по проведению соревнований РФС. В последней версии регламента изменения уже согласованы.
— Если бы эта новая версия регламента действовала в прошлом сезоне, то игрались бы стыки между «Челябинском» и «Волгарём» или «Челябинск» сразу вышел бы в первую лигу?
— Были бы стыки.
— Как отреагировали на ситуацию с «Черноморцем» и июньский скандал с жесткими высказываниями Шишкарёва в адрес Пономарёва и обвинениями в попытке сдачи матча с «Сочи»?
— Насколько я знаю, Сергей Николаевич Шишкарёв сам же отказался от этих слов. Что касается ситуации с «Черноморцем» в целом, то она не очень хорошая. Ситуация одна из авральных, которые случились в нашем футболе за последние пару месяцев. Но я рад, что стороны пришли к компромиссу. И что Сергей Николаевич подтвердил финансирование на следующий сезон (в мае Шишкарёв объявил о полном выходе из проекта «Черноморца». — «Известия»). Рад, что менеджмент клуба во главе с Максимом Пономарёвым и мэрия города Новороссийска стараются изыскивать дополнительные возможности для привлечения финансирования на содержание «Черноморца». Хорошо, что удалось сохранить клуб на уровне первой лиги. Дальше будем смотреть за развитием событий.
— Сразу после заявлений в адрес Пономарёва Шишкарёв выложил в своем телеграм-канале присланное ему видео, где ряд известных футбольных людей, среди которых Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев и Егор Титов, выступил со словами поддержки в адрес Сергея Николаевича. На этом видео также был спортивный директор ФНЛ Василий Иванов. Нет ли конфликта интересов в том, что не последний сотрудник лиги занимает одну из сторон в скандале, напрямую касающемся вашей организации?
— Насколько я понимаю, это было личное видео, которое было переслано в личной переписке. То, что Сергей Николаевич решил выставить его на всеобщее обозрение, — это его право.
— На ваш взгляд, Иванов не хотел влиять на то, как разрешится конфликт инвестора клуба и его гендиректора?
— Думаю, если бы Василий Иванов хотел выступить на эту тему публично, он бы выступил.
— Вы уже упомянули, что Шишкарёв подтвердил финансирование клуба на следующий сезон. Если он через год всё-таки решит полностью уйти из «Черноморца», судьба команды вызывает у вас опасение?
— У меня вызывает опасение судьба всей почти сотни клубов, которые находятся в ФНЛ, да и не только в ней. Мы видим, что ситуация с финансированием профессионального спорта сейчас в принципе сложная. И могли это наблюдать на примере «Химок», которые выступали даже не у нас, а в РПЛ. В ФНЛ тоже с этим непросто: в этом межсезонье закончил свое существование футбольный клуб «Форте» (Таганрог). Были проблемы у «Черноморца». Обсуждались проблемы с финансами у владикавказской «Алании», у «Чайки» из Песчанокопска. И это в частных клубах, с частными инвесторами, как и у «Торпедо» с «Химками».
— Не говорит ли это о том, что вопреки расхожим стереотипам о преимуществе частного владения в нашем футболе эффективность подобных инвесторов не выше, чем в случае с государственным финансированием?
— Объективно я считаю, что самая надежная форма владения футбольным клубом — частно-государственное партнерство, когда есть доля и государства, и заинтересованного частного инвестора. Такая форма партнерства наиболее жизнеспособна в нынешних условиях.
— Вы обсуждали с руководителями «Сочи», почему они отказали «Черноморцу» в аренде стадиона «Фишт», которая могла помочь Новороссийску получить лицензию на выступление в РПЛ?
— ФК «Сочи» не является владельцем стадиона «Фишт». Его владельцем является Краснодарский край. Поэтому здесь вопросы не к клубу, а к региону.
— Весной в ряде СМИ проходила информация, что именно «Сочи» убедил руководство региона отказать «Черноморцу» в аренде «Фишта».
— Я понимаю, о чем вы говорите. Об интересе «Сочи» и возможности по неспортивному принципу выйти в РПЛ, не дав «Черноморцу» шанса сыграть на стадионе и получить разрешение на выступление в переходных матчах.
— По сути убрать тем самым конкурента.
— Вопрос в том, что стадион принадлежит региону — Краснодарскому краю.
— С представителями Краснодарского края обсуждали причины отказа «Черноморцу»?
— На эту тему общался клуб. Насколько я знаю, Шишкарёв общался лично с губернатором Краснодарского края на эту тему. Дальше вопрос взаимодействие между ними.
— Нет ощущения, что РФС надо смягчить регламент касательно требований по лицензированию клубов в РПЛ, в частности убрав некоторые моменты по стадионам вроде минимальной планки вместимости в 10 тыс. человек? Иначе такие истории, как с «Черноморцем», будут не раз повторяться.
— К этому вопросу можно по-разному подходить. РПЛ — это элита российского футбола. И, наверно, определенные критерии, возможно даже завышенные, там должны быть для того, чтобы клубы и стадионы, принимающие участие в этом элитном соревновании, отвечали высоким требованиям. С другой стороны, я понимаю, что сейчас при непростой экономической ситуации у многих клубов требования стоит снижать. Не только для РПЛ, но и для первой лиги. Может быть, и для второй лиги А. Потому что объем инвестирования в спортивные сооружения сейчас, скорее всего, будет уменьшаться. В любом случае мы должны исходить из того, что если есть прописанные правила, то их надо придерживаться.
— Разумеется, я не предлагаю нарушать уже утвержденный регламент. Но его не стоит начать менять с прицелом на сезон-2026/2027 и далее?
— Думаю, что с учетом наличия в первой лиге клубов с инфраструктурой и условиями, годящимися для прохождения лицензирования в РПЛ, вопрос изменения регламента пока преждевременен.
— Сейчас таких клубов в первой лиге большинство?
— Вопрос не в большинстве, а в задачах того или иного клуба и его возможностях, возможностях играть в РПЛ — наличие бюджета, инфраструктуры и так далее. Вряд ли все клубы первой лиги должны иметь такую задачу — выйти в Премьер-лигу. Для кого-то задача попасть в восьмерку или десятку первой лиги и выйти на операционную безубыточность может быть более важной, чем повышение в классе до РПЛ. У каждого своя стратегия и своя задача.
— В 2022 году выход «Факела» в РПЛ был довольно неожиданным при его бюджете. Но клуб за счет менеджмента и работы тренера сумел зацепиться за шанс, продержался в Премьер-лиге три года, за это время построил современный 10-тысячный стадион, а также согласовал с Воронежской областью решение о реконструкции старого стадиона. Почему другие клубы низших лиг с маленькими бюджетами не могут подобным путем развиваться?
— Это вопрос наличия стратегии развития клуба и подготовки инфраструктуры для выхода в РПЛ.
В разговор вступил исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко:
— В этом плане есть хороший кейс у «Динамо» (Махачкала). Они в позапрошлом сезоне не понимали, выйдут по спортивному принципу в РПЛ или нет. Но еще в декабре 2023 года, посреди сезона в первой лиге, начали готовить свою инфраструктуру, чтобы она соответствовала требованиям в случае повышения в РПЛ. В итоге нашли средства из нескольких источников. У них был четкий план, что надо сделать по стадионе. У них была четкая расстановка приоритетов, что и когда надо делать, поскольку на всё денег не хватало. В итоге, к примеру, поле они сделали позже. Но справились. И это хороший пример, как надо готовиться к повышению в классе, когда у тебя просматриваются шансы добиться его по спортивному принципу.
Наиль Измайлов:
— Это вопрос грамотного управления и планирования. Есть жесткие критерии выхода в РПЛ. Надо следовать им.
— Как оцените ситуацию с «Рубином Ялтой»? Насколько высока угроза снятия клуба с соревнований второй лиги Б?
— Мы общались с руководством клуба, инвесторами и местными властями. Пытаемся сохранить «Рубин Ялту». Насколько я знаю, сейчас в клубе долгов нет. Есть недостаточное финансирование на предстоящий сезон. Но ситуация не такая критичная, чтобы говорить о снятии команды с соревнований. К тому же мы приняли решение о том, чтобы раньше прописанных сроков выплатить призовые за участие в прошлом чемпионате, точнее — часть призового фонда, которая будет сейчас выплачена клубам второй лиги Б, которые уже более пяти месяцев отыграли в нынешнем сезоне формата «весна-осень». Выплатим им пораньше, чем в прошлом сезоне, для того, чтобы стабилизировать их финансовую ситуацию.
Алексей Фомин