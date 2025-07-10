Арбитру Головко грозит до 7 лет лишения свободы по делу о договорном матче

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетик Э
2
:
Дюделанж
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.53
П2
21.00
Футбол. Еврокубки
18:00
Мэгпайс
:
Пайде
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.24
П2
1.60
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабах
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.37
П2
3.35
Футбол. Еврокубки
19:00
Торпедо Кт
:
Ордабасы
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.33
П2
3.55
Футбол. Еврокубки
19:00
СИК
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.00
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис К
:
Пенибонт
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.70
П2
13.00
Футбол. Еврокубки
19:30
АЕК Л
:
Партизан
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.79
П2
6.00
Футбол. Еврокубки
19:30
Расинг Л
:
Дила
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.80
П2
1.75
Футбол. Еврокубки
19:30
Урарту
:
Неман
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.35
П2
3.20
Футбол. Еврокубки
19:45
Нымме Калью
:
Партизани
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.40
П2
2.55
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
:
Приштина
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.88
П2
10.00
Футбол. Еврокубки
20:00
Пакш
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
4.53
X
3.65
П2
1.87
Футбол. Еврокубки
20:30
Левски
:
Хапоэль Беэр-Шева
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.31
П2
3.03
Футбол. Еврокубки
21:00
Шахтер
:
Ильвес
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.02
П2
23.00
Футбол. Еврокубки
21:00
Дечич
:
Силекс
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.30
П2
3.80
Футбол. Еврокубки
21:00
Торпедо-БелАЗ
:
Работнички
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.65
П2
4.90
Футбол. Еврокубки
21:00
Биркиркара
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.65
П2
2.08
Футбол. Еврокубки
21:00
Влазния
:
Даугавпилс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.00
П2
9.00
Футбол. Еврокубки
21:15
Спартак Тр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Еврокубки
21:15
Малишево
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
21:30
Железничар
:
Копер
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.45
П2
2.25
Футбол. Еврокубки
21:30
Сутьеска
:
Динамо Брс
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.49
П2
1.94
Футбол. Еврокубки
21:30
Вардар
:
Ла Фиорита
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.00
П2
29.00
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
3.96
X
4.20
П2
1.81
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Хегельманн Литауэн
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
:
Актобе
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.00
П2
12.00
Футбол. Еврокубки
22:00
Тре Фиори
:
Пюник
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.19
П2
1.20
Футбол. Еврокубки
22:00
Ларн
:
Ауда
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.44
П2
2.65
Футбол. Еврокубки
22:00
Борац Б-Л
:
Санта-Колома
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.00
П2
36.00
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.97
П2
6.47

Арбитру Головко грозит до 7 лет лишения свободы по делу о договорном матче

Ранее судье было предъявлено обвинение в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

Источник: ФК "Торпедо"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Арбитр Богдан Головко, отправленный под домашний арест по делу о договорном матче с участием футбольных клубов «Торпедо» и «Камаз», может быть лишен свободы на срок до семи лет.

Ранее в четверг стало известно, что Головко предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Согласно данной статье, максимальный срок лишения свободы — семь лет.

Предварительно установлено, что руководителями клуба «Торпедо» через посредника были переданы Головко 1,5 млн рублей за оказание содействия в победе московской команды в игре с футбольным клубом «Камаз» (Набережные Челны). Матч завершился со счетом 1:1. В настоящее время Головко отправлен под домашний арест.