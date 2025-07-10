Арбитру Головко грозит до 7 лет лишения свободы по делу о договорном матче

Предварительно установлено, что руководителями клуба «Торпедо» через посредника были переданы Головко 1,5 млн рублей за оказание содействия в победе московской команды в игре с футбольным клубом «Камаз» (Набережные Челны). Матч завершился со счетом 1:1. В настоящее время Головко отправлен под домашний арест.