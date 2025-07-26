«Ротор» уступил «Челябинску» во 2-м туре Первой лиги, пропустив на 86-й минуте

После двух проведённых матчей «Челябинск» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В активе команды шесть набранных очков. «Ротор» располагается на пятой строчке с тремя очками. Ранее во 2-м туре «Шинник» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1). Оставшиеся семь матчей тура Первой лиги пройдут 26—28 июля .