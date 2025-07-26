«Ротор» уступил «Челябинску» во 2-м туре Первой лиги, пропустив на 86-й минуте

Игра завершилась вничью с итоговым счётом 1:0.
На 80-й минуте защитник «Ротора» Вячеслав Бардыбахин отправил мяч в сетку ворот «Челябинска», но гол был отменён из-за офсайда. На 86-й минуте защитник хозяев Хетаг Хочиев забил единственный мяч в игре.
После двух проведённых матчей «Челябинск» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В активе команды шесть набранных очков. «Ротор» располагается на пятой строчке с тремя очками. Ранее во 2-м туре «Шинник» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1). Оставшиеся семь матчей тура Первой лиги пройдут
Роман Пилипчук
Денис Бояринцев
Хетаг Кочиев
86′
93
Илья Тусеев
66
Ян Гудков
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
48′
22
Александр Гапечкин
18
Константин Кертанов
70
Гаррик Левин
65′
27
Василий Палкин
79′
77
Денис Самойлов
45+4′
65′
75
Тимур Жамалетдинов
19
Тимофей Комиссаров
46′
11
Александр Носов
10
Рамазан Гаджимурадов
45+4′
80′
15
Денис Пушкарев
29
Матвей Урванцев
46′
88
Вильфрид Эза
13
Никита Чагров
34
Максим Храмцов
45+4′
6
Сергей Макаров
97
Николай Покидышев
37
Денис Фомин
85′
33
Ярослав Арбузов
19
Никита Плотников
70
Александр Хохлачев
60′
77
Дмитрий Сасин
80
Вячеслав Бардыбахин
88′
7
Илья Сафронов
11
Александр Клещенко
29′
9
Давид Давидян
24
Михаил Мальцев
45+4′
46′
28
Андрей Семенов
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти