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«Ротор» уступил «Челябинску» во 2-м туре Первой лиги, пропустив на 86-й минуте

Завершился матч 2-го тура Лиги PARI между «Челябинском» и «Ротором». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Фалов из Москвы.

Источник: ФК «Челябинск»

Игра завершилась вничью с итоговым счётом 1:0.

На 80-й минуте защитник «Ротора» Вячеслав Бардыбахин отправил мяч в сетку ворот «Челябинска», но гол был отменён из-за офсайда. На 86-й минуте защитник хозяев Хетаг Хочиев забил единственный мяч в игре.

После двух проведённых матчей «Челябинск» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В активе команды шесть набранных очков. «Ротор» располагается на пятой строчке с тремя очками. Ранее во 2-м туре «Шинник» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1). Оставшиеся семь матчей тура Первой лиги пройдут 26—28 июля.

Челябинск
1:0
Первый тайм: 0:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 2
26.07.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Денис Бояринцев
Голы
Челябинск
Хетаг Кочиев
86′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
66
Ян Гудков
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
48′
22
Александр Гапечкин
18
Константин Кертанов
70
Гаррик Левин
65′
27
Василий Палкин
79′
77
Денис Самойлов
45+4′
65′
75
Тимур Жамалетдинов
19
Тимофей Комиссаров
46′
11
Александр Носов
10
Рамазан Гаджимурадов
45+4′
80′
15
Денис Пушкарев
29
Матвей Урванцев
46′
88
Вильфрид Эза
Ротор
13
Никита Чагров
34
Максим Храмцов
45+4′
6
Сергей Макаров
97
Николай Покидышев
37
Денис Фомин
85′
33
Ярослав Арбузов
19
Никита Плотников
70
Александр Хохлачев
60′
77
Дмитрий Сасин
80
Вячеслав Бардыбахин
88′
7
Илья Сафронов
11
Александр Клещенко
29′
9
Давид Давидян
24
Михаил Мальцев
45+4′
46′
28
Андрей Семенов
Статистика
Челябинск
Ротор
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
6
2
Угловые
10
4
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти