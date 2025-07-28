Красноярский ФК «Енисей» уступил во втором домашнем матче подряд

27 июля красноярский футбольный клуб «Енисей» на своем поле уступил «СКА-Хабаровску» во втором туре Первой лиги. Встреча прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:2.
В составе гостей дублем отметился Батраз Гурциев, а у нашей команды мяч забил Александр Канаплин. Добавим, что во втором тайме «львы» остались в меньшинстве — удаление заработал защитник Эмерсон.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» набрал четыре очка и занимает пятую строчку турнирной таблицы. «Енисей» же проиграл два матча из двух.
Уже 4 августа сибиряки в Волгограде сыграют против «Ротора».
Футбол, Первая лига, Тур 2
27.07.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Алексей Поддубский
Голы
Енисей
Александр Канаплин
45+2′
СКА-Хабаровск
Батраз Гурциев
12′
Батраз Гурциев
45+1′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
11′
51′
7
Андреа Чуканов
87
Андрей Мазурин
3
Ян Цесь
76′
55
Никита Богатырев
59
Андрей Островский
76′
77
Ростислав Огиенко
21
Егор Иванов
83′
43
Артур Гилязетдинов
8
Александр Канаплин
67′
18
Александр Надольский
9
Лука Раткович
67′
24
Артем Погосов
49
Оливье Кенфак
67′
75
Андрей Окладников
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Андрей Анисимов
55′
21
Глеб Гурбан
30
Давид Шавлохов
84
Ярослав Гребенкин
91
Егор Носков
6
Садыг Багиев
41′
68′
18
Давид Болатаев
7
Камран Алиев
85′
11
Александр Гаглоев
13
Данила Янов
68′
20
Йорди Тур
84′
9
Максим Кутовой
45′
19
Жакобо Алькаде
77
Батраз Гурциев
85′
96
Александр Максименко
Статистика
Енисей
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти