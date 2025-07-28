Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.45
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Красноярский ФК «Енисей» уступил во втором домашнем матче подряд

Красноярский футбольный клуб «Енисей» уступил «СКА-Хабаровск».

Источник: Комсомольская правда

27 июля красноярский футбольный клуб «Енисей» на своем поле уступил «СКА-Хабаровску» во втором туре Первой лиги. Встреча прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:2.

В составе гостей дублем отметился Батраз Гурциев, а у нашей команды мяч забил Александр Канаплин. Добавим, что во втором тайме «львы» остались в меньшинстве — удаление заработал защитник Эмерсон.

Таким образом, «СКА-Хабаровск» набрал четыре очка и занимает пятую строчку турнирной таблицы. «Енисей» же проиграл два матча из двух.

Уже 4 августа сибиряки в Волгограде сыграют против «Ротора».

Енисей
1:2
Первый тайм: 1:2
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 2
27.07.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Алексей Поддубский
Голы
Енисей
Александр Канаплин
45+2′
СКА-Хабаровск
Батраз Гурциев
12′
Батраз Гурциев
45+1′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
11′
51′
7
Андреа Чуканов
87
Андрей Мазурин
3
Ян Цесь
76′
55
Никита Богатырев
59
Андрей Островский
76′
77
Ростислав Огиенко
21
Егор Иванов
83′
43
Артур Гилязетдинов
8
Александр Канаплин
67′
18
Александр Надольский
9
Лука Раткович
67′
24
Артем Погосов
49
Оливье Кенфак
67′
75
Андрей Окладников
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Андрей Анисимов
55′
21
Глеб Гурбан
30
Давид Шавлохов
84
Ярослав Гребенкин
91
Егор Носков
6
Садыг Багиев
41′
68′
18
Давид Болатаев
7
Камран Алиев
85′
11
Александр Гаглоев
13
Данила Янов
68′
20
Йорди Тур
84′
9
Максим Кутовой
45′
19
Жакобо Алькаде
77
Батраз Гурциев
85′
96
Александр Максименко
Статистика
Енисей
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти