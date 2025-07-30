Футболисту «Ротора» грозит до трех лет колонии

Ранее краевая прокуратура сообщала, что конфликт произошел из-за громкой музыки, которую слушали футболисты с друзьями и шумели. Это помешало другим отдыхающим. Они попросили убавить звук, но группа спортсменов просьбу не выполнила. Перепалка вскоре переросла в драку. Один из участников конфликта, молодой человек, получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости. При этом судмедэкспертиза не смогла установить степень тяжести вреда и дело было прекращено. Прокуратура не согласилась и внесла представление в региональное управление МВД России и расследование возобновили.