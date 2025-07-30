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Футболисту «Ротора» грозит до трех лет колонии

Футболисту Бардыбахину грозит до трех лет колонии за драку на базе отдыха.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Бывшему футболисту «Енисея» Вячеславу Бардыбахину грозит до трех лет колонии за драку на красноярской базе отдыха «Зеленка», прокуратура утвердила ему обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщает краевое надзорное ведомство.

Драка футболистов «Енисея» Владимира Хозина и Вячеслава Бардыбахина с отдыхающими на базе «Зеленка» произошла 13 мая 2024 года. Один из пострадавших получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Как заявляли пострадавшие, футболисты «Енисея» предлагали директору базы отдыха деньги, чтобы видео инцидента исчезло. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В «Енисее» заявляли, что футболисты не были инициаторами драки.

«Прокуратура утвердила ему (экс-футболисту — ред.) обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК РФ). Статья предусматривает до 3 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили РИА Новости, что речь идет о Вячеславе Бардыбахине, который и наносил удары пострадавшему.

Ранее краевая прокуратура сообщала, что конфликт произошел из-за громкой музыки, которую слушали футболисты с друзьями и шумели. Это помешало другим отдыхающим. Они попросили убавить звук, но группа спортсменов просьбу не выполнила. Перепалка вскоре переросла в драку. Один из участников конфликта, молодой человек, получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости. При этом судмедэкспертиза не смогла установить степень тяжести вреда и дело было прекращено. Прокуратура не согласилась и внесла представление в региональное управление МВД России и расследование возобновили.

Футболист Вячеслав Бардыбахин, выступавший за красноярский «Енисей», в июне 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона», в июле 2025 года начал выступать на правах аренды за волгоградский «Ротор».

Челябинск
1:0
Первый тайм: 0:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 2
26.07.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
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Голы
Челябинск
Хетаг Кочиев
86′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
66
Ян Гудков
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
48′
22
Александр Гапечкин
18
Константин Кертанов
70
Гаррик Левин
65′
27
Василий Палкин
79′
77
Денис Самойлов
45+4′
65′
75
Тимур Жамалетдинов
19
Тимофей Комиссаров
46′
11
Александр Носов
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80′
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Денис Пушкарев
29
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Вильфрид Эза
Ротор
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Никита Чагров
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Максим Храмцов
45+4′
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Сергей Макаров
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85′
33
Ярослав Арбузов
19
Никита Плотников
70
Александр Хохлачев
60′
77
Дмитрий Сасин
80
Вячеслав Бардыбахин
88′
7
Илья Сафронов
11
Александр Клещенко
29′
9
Давид Давидян
24
Михаил Мальцев
45+4′
46′
28
Андрей Семенов
Статистика
Челябинск
Ротор
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
6
2
Угловые
10
4
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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