«Уфа» обыграла «Шинник» в 3-м туре Первой лиги

Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Шамара. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч во встрече забил полузащитник «Уфы» Данил Ахатов в конце первого тайма. Хавбек отличился на 45-й минуте.
После трёх встреч «Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды четыре очка. «Шинник» располагается на 16-й строчке с одним очком.
В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором», а «Шинник» дома примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.
Футбол, Первая лига, Тур 3
2.08.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Артем Булойчик
Голы
Уфа
Данил Ахатов
45′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
5
Денис Кутин
55
Евгений Шляков
8
Шамиль Исаев
15
Алан Хабалов
86′
22
Залимхан Юсупов
79
Константин Троянов
11
Осман Минатулаев
83′
9
Илья Карпук
21
Никита Мацхарашвили
74′
10
Расул Гыстаров
23
Данил Ахатов
74′
77
Чимези Уильямс
88
Мигран Агеян
82′
90′
19
Эмиль Майоров
Шинник
51
Тимофей Митров
5
Кирилл Маляров
55
Виталий Лысцов
62
Вадим Карпов
64
Олег Ланин
77
Альбек Гонгапшев
2
Артемий Косогоров
68′
44
Даниил Корнюшин
27
Артур Черный
73′
53
Никита Котин
8
Руслан Куль
46′
10
Тимофей Шипунов
50
Артем Голубев
46′
20
Даниил Мартовой
11
Илья Порохов
53′
18
Никита Мирошниченко
Статистика
Уфа
Шинник
Желтые карточки
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти