«Уфа» сыграла вничью с «Родиной» в матче Первой лиги

«Уфа» под руководством тренера Омари Тетрадзе набрала пять очков и идёт 11-й в турнирной таблице Первой лиги. «Родина», которая 5 августа объявила об отставке главного тренера Зорана Жельковича, не проиграла второй матч подряд и с тремя очками располагается на 13-й строчке.