«Уфа» сыграла вничью с «Родиной» в матче Первой лиги

«Уфа» сыграла вничью с московской «Родиной» в матче 5-го тура Pari Первой лиги.

Источник: ФК "Уфа"

Встреча в Уфе завершилась со счётом 0:0.

«Уфа» под руководством тренера Омари Тетрадзе набрала пять очков и идёт 11-й в турнирной таблице Первой лиги. «Родина», которая 5 августа объявила об отставке главного тренера Зорана Жельковича, не проиграла второй матч подряд и с тремя очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре 23 августа уфимская команда сыграет в гостях с челнинским КАМАЗом. «Родина» в этот же день на выезде встретится с ярославским «Шинником».

После четырёх туров первые два места в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимают екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». У обеих команд по 12 набранных очков. На третьем месте располагается «Челябинск», набравший девять очков.

Уфа
0:0
Первый тайм: 0:0
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 5
16.08.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Нефтяник, 2073 зрителя
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
45
Александр Теняев
55
Евгений Шляков
90+5′
15
Алан Хабалов
53′
22
Залимхан Юсупов
79
Константин Троянов
8
Шамиль Исаев
50′
87′
10
Расул Гыстаров
21
Никита Мацхарашвили
69′
24
Филип Мрзляк
23
Данил Ахатов
73′
11
Осман Минатулаев
9
Илья Карпук
46′
77
Чимези Уильямс
88
Мигран Агеян
87′
19
Эмиль Майоров
Родина
13
Сергей Волков
3
Лео Гогличидзе
26
Артем Мещанинов
80
Станислав Бессмертный
6
Руслан Фищенко
55
Митя Крижан
25′
7
Пап Гуйе
73′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
72
Астемир Гордюшенко
64′
20
Артем Концевой
23
Кирилл Ушатов
79′
5
Андрей Егорычев
9
Артем Максименко
64′
99
Иван Тимошенко
10
Йорди Рейна
39′
79′
77
Аршак Корян
Статистика
Уфа
Родина
Желтые карточки
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти