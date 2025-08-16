«Уфа» сыграла вничью с «Родиной» в матче Первой лиги

Встреча в Уфе завершилась со счётом 0:0.
«Уфа» под руководством тренера Омари Тетрадзе набрала пять очков и идёт 11-й в турнирной таблице Первой лиги. «Родина», которая 5 августа объявила об отставке главного тренера Зорана Жельковича, не проиграла второй матч подряд и с тремя очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре 23 августа уфимская команда сыграет в гостях с челнинским КАМАЗом. «Родина» в этот же день на выезде встретится с ярославским «Шинником».
После четырёх туров первые два места в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимают екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». У обеих команд по 12 набранных очков. На третьем месте располагается «Челябинск», набравший девять очков.
Омари Тетрадзе
31
Александр Беленов
45
Александр Теняев
55
Евгений Шляков
90+5′
15
Алан Хабалов
53′
22
Залимхан Юсупов
79
Константин Троянов
8
Шамиль Исаев
50′
87′
10
Расул Гыстаров
21
Никита Мацхарашвили
69′
24
Филип Мрзляк
23
Данил Ахатов
73′
11
Осман Минатулаев
9
Илья Карпук
46′
77
Чимези Уильямс
88
Мигран Агеян
87′
19
Эмиль Майоров
13
Сергей Волков
3
Лео Гогличидзе
26
Артем Мещанинов
80
Станислав Бессмертный
6
Руслан Фищенко
55
Митя Крижан
25′
7
Пап Гуйе
73′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
72
Астемир Гордюшенко
64′
20
Артем Концевой
23
Кирилл Ушатов
79′
5
Андрей Егорычев
9
Артем Максименко
64′
99
Иван Тимошенко
10
Йорди Рейна
39′
79′
77
Аршак Корян
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти