«Волга» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

«Волга» одержала первую победу в сезоне и идет на 12-м месте турнирной таблицы Первой лиги, набрав 4 очка. «СКА-Хабаровск» (8 очков) проиграл первый матч в новом сезоне чемпионата и располагается на шестом месте.