«Волга» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ульяновская «Волга» на своем поле обыграла «СКА-Хабаровск» в матче пятого тура футбольной Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Ульяновске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Артур Мурза (4-я минута).
«Волга» одержала первую победу в сезоне и идет на 12-м месте турнирной таблицы Первой лиги, набрав 4 очка. «СКА-Хабаровск» (8 очков) проиграл первый матч в новом сезоне чемпионата и располагается на шестом месте.
В следующем матче лиги «Волга» 25 августа на выезде сыграет против екатеринбургского «Урала», «СКА-Хабаровск» днем ранее примет «Спартак» из Костромы.
Футбол, Первая лига, Тур 5
17.08.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Алексей Поддубский
Голы
Волга
Артур Мурза
4′
Составы команд
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
3
Олег Красильниченко
30
Айдар Хабибуллин
4
Камиль Ибрагимов
28
Данил Новиков
37
Евгений Воронин
17
Игорь Гершун
46′
10
Гиоргий Уридия
20
Константин Ковалев
85′
77
Артем Гуца
86′
9
Дмитрий Каменщиков
75′
8
Денис Рахманов
27
Михаил Умников
78′
22
Дмитрий Рахманов
7
Артур Мурза
75′
19
Владислав Руденко
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
21
Глеб Гурбан
91
Егор Носков
84
Ярослав Гребенкин
30
Давид Шавлохов
6
Садыг Багиев
77
Батраз Гурциев
46′
9
Максим Кутовой
13
Данила Янов
64′
96
Александр Максименко
7
Камран Алиев
14′
69′
11
Александр Гаглоев
90+1′
19
Тельядо Алькаде
70′
8
Роман Емельянов
17
Андрей Анисимов
28′
20
Йорди Тур
Статистика
Волга
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
2
Удары в створ
11
0
Угловые
10
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
