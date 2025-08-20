Сбежавший с Украины футболист Роспутько получил гражданство РФ и перешел в «Чайку»

В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена». Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской «Звездой». Причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды, Роспутько родился в городе Горловка, располагающемся на севере ДНР. Позднее в «Звезде» опровергли информацию о подписании контракта с игроком.