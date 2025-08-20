Сбежавший с Украины футболист Роспутько получил гражданство РФ и перешел в «Чайку»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.59
П2
2.11
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.45
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.80
П2
5.84
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.55
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.49
П2
2.46
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.56
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.39
X
4.17
П2
1.77
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.50
П2
2.67
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.41
П2
15.00
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.20
П2
7.97
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.60
П2
6.20
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
11.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.34
П2
5.60
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.56
П2
1.62
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.16
П2
7.22
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.40
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.58
П2
5.11
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.40
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.65
П2
2.52

Сбежавший с Украины футболист Роспутько получил гражданство РФ и перешел в «Чайку»

В октябре 2023 года игрок не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сбежавший с Украины полузащитник Александр Роспутько стал футболистом «Чайки» (Песчанокопское, Ростовская область). Об этом сообщается на сайте Лиги Пари (Первой лиги), в которой выступает команда.

В профиле Роспутько указано, что у футболиста российское гражданство.

В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена». Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской «Звездой». Причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды, Роспутько родился в городе Горловка, располагающемся на севере ДНР. Позднее в «Звезде» опровергли информацию о подписании контракта с игроком.

Роспутько 21 год, он провел четыре матча за сборную Украины среди игроков не старше 19 лет, не отметившись результативными действиями.