Костромской «Спартак» обыграл в гостях «СКА-Хабаровск»

.В первом тайме спартаковцы дважды поразили ворота хозяев после ударов Егора Назаренко (17-я минута) и Дмитрия Садова (43). В концовке второй половины хабаровчане отыграли один гол — Александр Гаглоев реализовал пенальти (87). В итоге 2:1 — непростая победа костромчан.