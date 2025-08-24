Костромской «Спартак» обыграл в гостях «СКА-Хабаровск»

.В первом тайме спартаковцы дважды поразили ворота хозяев после ударов Егора Назаренко (17-я минута) и Дмитрия Садова (43). В концовке второй половины хабаровчане отыграли один гол — Александр Гаглоев реализовал пенальти (87). В итоге 2:1 — непростая победа костромчан.
В таблице Лиги PARI «Спартак» поднялся на 2−3-е места (13 очков), «СКА-Хабаровск» находится на 7-й позиции (8 баллов).
Футбол, Первая лига, Тур 6
24.08.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Евгений Таранухин
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
