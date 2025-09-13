Ричмонд
«Спартак» из Костромы вырвал победу у «Арсенала», забив два гола на последних минутах

Футболисты костромского «Спартака» одержали волевую победу над «Арсеналом» в 10-м туре Лиги PARI.

Источник: ФК "Спартак" Кострома

Встреча, прошедшая в субботу в Туле, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Хозяева поля открыли счет на 60-й минуте усилиями Александра Трошечкина. На 82-й минуте Артур Гарибян восстановил паритет, а на 90-й Кирилл Чурсин точным ударом принес гостям три очка.

«Спартак» набрал 23 очка и возглавил турнирную таблицу. «Арсенал» с 13 баллами идет на 7-й строчке.

Арсенал
1:2
Первый тайм: 0:0
Спартак Кс
Футбол, Первая лига, Тур 10
13.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арсенал, 6492 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Евгений Таранухин
Голы
Арсенал
43079
61′
Спартак Кс
Артур Гарибян
82′
Кирилл Чурсин
90′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
31
Кирилл Большаков
77
Алексей Бердников
59
Тигран Аванесян
7
Эдарлин Рейес
9
Амур Калмыков
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
46′
45
Никита Кармаев
14
Милош Брнович
58′
25
Александр Трошечкин
22
Алан Цараев
79′
17
Маттео Алинви
78
Данил Липовой
58′
27
Резиуан Мирзов
Спартак Кс
68
Михаил Гайдаш
2
Николай Тарасов
4
Никита Супранович
5
Денис Жилмостных
18
Максим Игнатьев
55
Александр Саплинов
8
Дмитрий Садов
72′
56
Виктор Демьянов
11
Егор Назаренко
61′
7
Денис Боков
22
Анатолий Немченко
64′
72′
57
Марат Тлехугов
35
Иван Енин
34′
46′
69
Кирилл Чурсин
23
Максим Чиканчи
61′
99
Артур Гарибян
Статистика
Арсенал
Спартак Кс
Желтые карточки
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти