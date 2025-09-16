КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой между футболистами «Родины» и «Факела»

«КДК РФС рассмотрит на заседании в пятницу инцидент, произошедший после матча “Родины” и “Факела”. В данный момент изучаются рапорт делегата, протокол и видеоматериалы по этой игре. Комитет определяется с вызовом футболистов и официальных лиц матча для участия в заседании», — сказал Григорьянц.