Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:30
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.53
П2
2.20
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
1.95
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.37
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.34
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ювентус
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.74
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.81
П2
8.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.91
П2
4.10

КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой между футболистами «Родины» и «Факела»

Потасовка произошла после завершения матча.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с футболистами московской «Родины» и воронежского «Факела», который произошел по итогам игры 10-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в понедельник на «Арене-Химки» и завершился победой «Родины» со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

«КДК РФС рассмотрит на заседании в пятницу инцидент, произошедший после матча “Родины” и “Факела”. В данный момент изучаются рапорт делегата, протокол и видеоматериалы по этой игре. Комитет определяется с вызовом футболистов и официальных лиц матча для участия в заседании», — сказал Григорьянц.

«Факел» упустил возможность подняться на первое место в турнирной таблице. Команда из Воронежа набрала 22 очка. Лидером остается екатеринбургский «Урал», в активе которого 23 очка. «Родина» одержала четвертую победу подряд и с 16 очками идет 7-й.