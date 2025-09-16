Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Оренбург
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
2.78
X
1.85
П2
7.70
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.50
П2
2.09
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.68
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
19:45
ПСВ
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.37
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ювентус
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.74
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.81
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.91
П2
4.04

«Екатеринбург-Арену» включили в топ-25 самых странных стадионов мира

На «Екатеринбурге-Арене» трибуны за воротами стоят за пределами стадиона.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Портал StadiumDB включил «Екатеринбург-Арену» в топ-25 самых странных стадионов планеты. Российский стадион занял 14-е место в рейтинге.

По мнению портала, странность заключается в расположении трибун за воротами — они стоят за пределами стадиона. Эти трибуны были временным сооружением к чемпионату мира по футболу 2018 года, их должны были демонтировать, но в итоге решили оставить.

На «Екатеринбург-Арене» прошли четыре матча групповой стадии чемпионата мира — 2018. Стадион является домашним для клуба Первой лиги «Урал».

Первое место в рейтинге занял домашний стадион турецкого «Бурсаспора», выполненный в форме крокодила.