«СКА-Хабаровск» обыграл «Черноморец» со счетом 1:0

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
6.27
X
4.53
П2
1.65
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.15
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
14:30
Спартак
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.26
П2
2.80
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.35
П2
2.26
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.90
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.33
П2
2.22
Футбол. Франция
16:00
Париж
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.53
П2
3.05
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
5.09
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.40
П2
4.20
Футбол. Испания
17:15
Мальорка
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.13
X
3.69
П2
1.77
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.37
П2
2.38
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.42
П2
3.55
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.80
П2
5.20
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.31
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.75
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.30
П2
4.80
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.12
П2
10.00
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.97
X
4.12
П2
1.90
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.24
П2
15.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

«СКА-Хабаровск» обыграл «Черноморец» со счетом 1:0

Победный гол забил Василий Алейников.

Источник: Комсомольская правда

Футболисты «СКА-Хабаровск» в матче 11-го тура Первой лиги на своем поле одержали победу над новороссийским «Черноморцем». Исход встречи решил точный удар Василия Алейникова во втором тайме. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С первых минут хозяева старались навязать сопернику темп. Камран Алиев первым проверил вратаря гостей, затем к атакам подключились Цыпченко и Багиев. Несколько раз опасно пробивал и Алейников, но до перерыва гола зрители не увидели.

После отдыха хабаровчане усилили давление. На 48-й минуте близок к успеху был Данил Янов, но его удар цели не достиг. Прорыв в атаке принес результат на 59-й минуте: Василий Алейников отправил мяч в ворота — 1:0.

«Тяжелая концовка, поэтому эмоций мало, сил тоже. Но рад, что победили и двигаемся дальше. Ребята молодцы: хорошо выбежали в атаку, я забил. Рад, что гол оказался победным», — сказал после игры Василий Алейников.

Победа позволила СКА набрать 13 очков и подняться на 11-е место в таблице. «Черноморец» остался на 15-й позиции с девятью баллами.

СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 0:0
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 11
21.09.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Вадим Евсеев
Голы
СКА-Хабаровск
Василий Алейников
59′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
21
Глеб Гурбан
30
Давид Шавлохов
37
Макар Чирков
91
Егор Носков
7
Камран Алиев
90+3′
13
Данила Янов
55
Василий Алейников
6
Садыг Багиев
80′
96
Александр Максименко
11
Александр Гаглоев
57′
77
Батраз Гурциев
33
Дмитрий Цыпченко
88′
19
Тельядо Алькаде
Черноморец
32
Максим Матюша
3
Заурбек Плиев
10
Илья Жигулев
18
Олег Николаев
99
Кирилл Морозов
9
Саид Алиев
7
Антон Антонов
83′
4
Илья Кирш
8
Заур Тарба
71′
17
Григорий Жилкин
13
Станислав Пузанов
71′
19
Кирилл Помешкин
69
Илья Родионов
60′
11
Даниил Гурченко
81
Евгений Тоневицкий
83′
25
Владислав Ложкин
Статистика
СКА-Хабаровск
Черноморец
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти