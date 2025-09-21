«СКА-Хабаровск» обыграл «Черноморец» со счетом 1:0

Футболисты «СКА-Хабаровск» в матче 11-го тура Первой лиги на своем поле одержали победу над новороссийским «Черноморцем». Исход встречи решил точный удар Василия Алейникова во втором тайме. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С первых минут хозяева старались навязать сопернику темп. Камран Алиев первым проверил вратаря гостей, затем к атакам подключились Цыпченко и Багиев. Несколько раз опасно пробивал и Алейников, но до перерыва гола зрители не увидели.
После отдыха хабаровчане усилили давление. На 48-й минуте близок к успеху был Данил Янов, но его удар цели не достиг. Прорыв в атаке принес результат на 59-й минуте: Василий Алейников отправил мяч в ворота — 1:0.
«Тяжелая концовка, поэтому эмоций мало, сил тоже. Но рад, что победили и двигаемся дальше. Ребята молодцы: хорошо выбежали в атаку, я забил. Рад, что гол оказался победным», — сказал после игры Василий Алейников.
Победа позволила СКА набрать 13 очков и подняться на 11-е место в таблице. «Черноморец» остался на 15-й позиции с девятью баллами.
Алексей Поддубский
Вадим Евсеев
Василий Алейников
59′
1
Алексей I Кузнецов
21
Глеб Гурбан
30
Давид Шавлохов
37
Макар Чирков
91
Егор Носков
7
Камран Алиев
90+3′
13
Данила Янов
55
Василий Алейников
6
Садыг Багиев
80′
96
Александр Максименко
11
Александр Гаглоев
57′
77
Батраз Гурциев
33
Дмитрий Цыпченко
88′
19
Тельядо Алькаде
32
Максим Матюша
3
Заурбек Плиев
10
Илья Жигулев
18
Олег Николаев
99
Кирилл Морозов
9
Саид Алиев
7
Антон Антонов
83′
4
Илья Кирш
8
Заур Тарба
71′
17
Григорий Жилкин
13
Станислав Пузанов
71′
19
Кирилл Помешкин
69
Илья Родионов
60′
11
Даниил Гурченко
81
Евгений Тоневицкий
83′
25
Владислав Ложкин
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти