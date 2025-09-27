Измайлов: я был бы за появление футболистов из ФНЛ в сборной России

Если посмотреть цифры, то у нас только за зимнее трансферное окно порядка 29 человек из LEON-Второй Лиги Б перешли в клубы РПЛ. Мы являемся поставщиком российских футболистов, необходимых для дальнейшего роста и укрепления клубов. Можно вспомнить много примеров футболистов, поигравших в ФНЛ и впоследствии вызывавшихся в сборную России. Из актуальных — Валентин Пальцев, который в сезоне-2023/24 выступал в «КАМАЗе», Давид Волк, ярко показавший себя в махачкалинском «Динамо» и другие", — сказал Измайлов Metaratings.ru.