Измайлов: я был бы за появление футболистов из ФНЛ в сборной России

Президент ФНЛ Наиль Измайлов на мероприятии «ФУТКОНФ 2025» высказался о возможном сценарии вызова футболистов из Лиги PARI и LEON-Второй Лиги в сборную России.
"Вопрос не только в лимите. ФНЛ — лига роста. Поэтому для нас, конечно, появление ребят, прошедших через Лигу PARI или LEON-Вторую Лигу, в основной сборной — большой показатель качества футболистов, качества клубов и качества наших соревнований. Поэтому, конечно, я был бы за и вопрос не столько в легионерах.
Если посмотреть цифры, то у нас только за зимнее трансферное окно порядка 29 человек из LEON-Второй Лиги Б перешли в клубы РПЛ. Мы являемся поставщиком российских футболистов, необходимых для дальнейшего роста и укрепления клубов. Можно вспомнить много примеров футболистов, поигравших в ФНЛ и впоследствии вызывавшихся в сборную России. Из актуальных — Валентин Пальцев, который в сезоне-2023/24 выступал в «КАМАЗе», Давид Волк, ярко показавший себя в махачкалинском «Динамо» и другие", — сказал Измайлов Metaratings.ru.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что начиная с 2028 года в РПЛ будет действовать более строгий лимит на легионеров.
В заявке команды смогут находиться не более десяти иностранцев, а на поле одновременно — не более пяти.
Согласно действующим правилам чемпионата страны, каждый клуб имеет право включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле может присутствовать не более восьми.