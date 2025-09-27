Измайлов: я был бы за появление футболистов из ФНЛ в сборной России

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.60
Футбол. Германия
1-й тайм
Хайденхайм
0
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.80
П2
2.25
Футбол. Германия
1-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
5.75
X
3.90
П2
2.85
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.40
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.82
П2
3.61
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.33
X
3.83
П2
1.89
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.53
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Сити
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.91
П2
15.00
Футбол. Испания
17:15
Атлетико
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.60
П2
2.28
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.16
П2
1.78
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.60
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.86
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.80
П2
16.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.77
П2
2.26
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.42
X
2.98
П2
3.57
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.80
П2
5.10
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.35
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.41
П2
5.71
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.42
П2
3.90
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
15.00
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Измайлов: я был бы за появление футболистов из ФНЛ в сборной России

Президент ФНЛ Наиль Измайлов на мероприятии «ФУТКОНФ 2025» высказался о возможном сценарии вызова футболистов из Лиги PARI и LEON-Второй Лиги в сборную России.

Источник: Metaratings.ru

Президент ФНЛ Наиль Измайлов на мероприятии «ФУТКОНФ 2025» высказался о возможном сценарии вызова футболистов из Лиги PARI и LEON-Второй Лиги в сборную России.

"Вопрос не только в лимите. ФНЛ — лига роста. Поэтому для нас, конечно, появление ребят, прошедших через Лигу PARI или LEON-Вторую Лигу, в основной сборной — большой показатель качества футболистов, качества клубов и качества наших соревнований. Поэтому, конечно, я был бы за и вопрос не столько в легионерах.

Если посмотреть цифры, то у нас только за зимнее трансферное окно порядка 29 человек из LEON-Второй Лиги Б перешли в клубы РПЛ. Мы являемся поставщиком российских футболистов, необходимых для дальнейшего роста и укрепления клубов. Можно вспомнить много примеров футболистов, поигравших в ФНЛ и впоследствии вызывавшихся в сборную России. Из актуальных — Валентин Пальцев, который в сезоне-2023/24 выступал в «КАМАЗе», Давид Волк, ярко показавший себя в махачкалинском «Динамо» и другие", — сказал Измайлов Metaratings.ru.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что начиная с 2028 года в РПЛ будет действовать более строгий лимит на легионеров.

В заявке команды смогут находиться не более десяти иностранцев, а на поле одновременно — не более пяти.

Согласно действующим правилам чемпионата страны, каждый клуб имеет право включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле может присутствовать не более восьми.