Лидер Первой лиги костромской «Спартак» продлил серию без поражений до 12 игр

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Костромской «Спартак» со счетом 0:0 сыграл вничью в матче 13-го тура Лиги Пари (Первой лиги) с «Уфой». Встреча прошла в Уфе.
«Спартак» из Костромы продлил серию без поражений в Первой лиге до 12 матчей (8 побед, 4 ничьи). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре — от воронежского «Факела» (0:1). В прошлом сезоне «Спартак» выступал в Леон — Второй лиге.
Костромской «Спартак» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 28 очков. «Уфа» с 12 очками располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Спартак» 11 октября примет «Камаз» из Набережных Челнов. «Уфа» в тот же день на выезде сыграет с саратовским «Соколом».
Футбол, Первая лига, Тур 13
4.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Евгений Таранухин
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
