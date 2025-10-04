Лидер Первой лиги костромской «Спартак» продлил серию без поражений до 12 игр

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
2
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
47.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
1
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.96
П2
13.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.00
П2
97.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
23.00
П2
35.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
2
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
1.15
X
6.80
П2
72.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
7.75
X
1.77
П2
3.45
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.81
П2
2.38
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.20
X
6.15
П2
1.39
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.87
П2
6.37
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
3.65
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.63
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.43
П2
3.20
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.16
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.81
П2
2.02
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Лидер Первой лиги костромской «Спартак» продлил серию без поражений до 12 игр

Костромчане на выезде сыграли вничью с «Уфой».

Источник: ФК "Спартак" Кострома

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Костромской «Спартак» со счетом 0:0 сыграл вничью в матче 13-го тура Лиги Пари (Первой лиги) с «Уфой». Встреча прошла в Уфе.

«Спартак» из Костромы продлил серию без поражений в Первой лиге до 12 матчей (8 побед, 4 ничьи). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре — от воронежского «Факела» (0:1). В прошлом сезоне «Спартак» выступал в Леон — Второй лиге.

Костромской «Спартак» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 28 очков. «Уфа» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Спартак» 11 октября примет «Камаз» из Набережных Челнов. «Уфа» в тот же день на выезде сыграет с саратовским «Соколом».

Уфа
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак Кс
Футбол, Первая лига, Тур 13
4.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Евгений Таранухин
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти