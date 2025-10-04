Лидер Первой лиги костромской «Спартак» продлил серию без поражений до 12 игр

«Спартак» из Костромы продлил серию без поражений в Первой лиге до 12 матчей (8 побед, 4 ничьи). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре — от воронежского «Факела» (0:1). В прошлом сезоне «Спартак» выступал в Леон — Второй лиге.