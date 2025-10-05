Лига PARI: «Черноморец» увёз победу из Химок, «Сокол» и «Арсенал» сыграли вничью

В параллельном матче, проходившем на «Арене Химки», столичное «Торпедо» со счётом 1:4 проиграло «Черноморцу». Несмотря на быстрый гол полузащитника «автозаводцев» Александра Ломакина (4-я минута), «моряки» из Новороссийска не только восстановили равенство, но и гарантировали себе комфортную победу. Дубль на 45+3-й и 54-й минутах оформил нападающий Саид Алиев, также по голу в активе полузащитников Ильи Родионова (38-я минута) и Олега Николаева (64-я минута).