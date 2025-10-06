Смотрим яркие фотографии адреналинового матча «СКА-Хабаровск» — «Шинник»

80
Как написали эксперты, «СКА-Хабаровск» в этой встрече отыгрался за все клубы, которые не могли забить заносчивым ярославцам до этого. Смотрим яркие фотографии матча-возмездия, говорим спасибо великолепным фотографам хабаровского СКА, запечатлевшим эту красоту для истории, и надеемся на новые победы.
Футбол, Первая лига, Тур 13
5.10.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Артем Булойчик
Голы
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
41′
Егор Носков
50′
Владислав Брагин
74′
Шинник
Даниил Корнюшин
88′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
91
Егор Носков
29
Александр Мухин
17
Андрей Анисимов
30
Давид Шавлохов
6
Садыг Багиев
67′
55
Василий Алейников
10′
7
Камран Алиев
21
Глеб Гурбан
69′
71
Владислав Мастерной
20
Йорди Тур
78′
13
Данила Янов
19
Тельядо Алькаде
78′
77
Батраз Гурциев
33
Дмитрий Цыпченко
24′
69′
14
Владислав Брагин
Шинник
51
Тимофей Митров
62
Вадим Карпов
23
Виктор Нафиков
77
Альбек Гонгапшев
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
2
Артемий Косогоров
50
Артем Голубев
5
Кирилл Маляров
73′
88
Денис Миронов
15
Дмитрий Самойлов
64′
20
Даниил Мартовой
8
Руслан Куль
54′
9
Илья Стефанович
Статистика
СКА-Хабаровск
Шинник
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
6
14
Удары в створ
5
7
Угловые
0
14
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
