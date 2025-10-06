Смотрим яркие фотографии адреналинового матча «СКА-Хабаровск» — «Шинник»

Просто вдумайтесь в эту цифру — шесть туров перед приездом в Хабаровск ярославский «Шинник» не пропускал в свои ворота. Играл вничью — да, но забить не давал. А вот на стадионе имени Ленина с ярославской дружиной случилось страшное — три гола за матч самому «сухому» вратарю лиги.