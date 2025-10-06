Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.35
П2
4.50
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.04
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Смотрим яркие фотографии адреналинового матча «СКА-Хабаровск» — «Шинник»

Просто вдумайтесь в эту цифру — шесть туров перед приездом в Хабаровск ярославский «Шинник» не пропускал в свои ворота. Играл вничью — да, но забить не давал. А вот на стадионе имени Ленина с ярославской дружиной случилось страшное — три гола за матч самому «сухому» вратарю лиги.

80

Как написали эксперты, «СКА-Хабаровск» в этой встрече отыгрался за все клубы, которые не могли забить заносчивым ярославцам до этого. Смотрим яркие фотографии матча-возмездия, говорим спасибо великолепным фотографам хабаровского СКА, запечатлевшим эту красоту для истории, и надеемся на новые победы.

СКА-Хабаровск
3:1
Первый тайм: 1:0
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 13
5.10.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Артем Булойчик
Голы
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
41′
Егор Носков
50′
Владислав Брагин
74′
Шинник
Даниил Корнюшин
88′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
91
Егор Носков
29
Александр Мухин
17
Андрей Анисимов
30
Давид Шавлохов
6
Садыг Багиев
67′
55
Василий Алейников
10′
7
Камран Алиев
21
Глеб Гурбан
69′
71
Владислав Мастерной
20
Йорди Тур
78′
13
Данила Янов
19
Тельядо Алькаде
78′
77
Батраз Гурциев
33
Дмитрий Цыпченко
24′
69′
14
Владислав Брагин
Шинник
51
Тимофей Митров
62
Вадим Карпов
23
Виктор Нафиков
77
Альбек Гонгапшев
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
2
Артемий Косогоров
50
Артем Голубев
5
Кирилл Маляров
73′
88
Денис Миронов
15
Дмитрий Самойлов
64′
20
Даниил Мартовой
8
Руслан Куль
54′
9
Илья Стефанович
Статистика
СКА-Хабаровск
Шинник
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
6
14
Удары в створ
5
7
Угловые
0
14
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти