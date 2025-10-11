Ричмонд
«Факел» вышел в лидеры таблицы Первой лиги

Воронежцы обыграли на выезде «Шинник».

Источник: ФК "Факел"

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Воронежский «Факел» обыграл ярославский «Шинник» со счетом 1:0 в матче 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Ярославле.

В составе «Факела» отличился Николай Гиоргобиани (58-я минута).

«Факел» продлил беспроигрышную серию до четырех матчей. Команда возглавила турнирную таблицу Первой лиги, набрав 30 очков. Ранее первое место занимал костромской «Спартак», который сыграл вничью в матче с «Камазом» из Набережных Челнов (1:1). «Шинник» располагается на 10-й строчке. В активе клуба 17 очков.

В следующем матче «Факел» примет волгоградский «Ротор». «Шинник» на выезде сыграет с московским «Торпедо». Встречи пройдут 20 октября.

Шинник
0:1
Первый тайм: 0:0
Факел
Футбол, Первая лига, Тур 14
11.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Артем Булойчик
Олег Василенко
Голы
Факел
Николай Гиоргобиани
58′
Составы команд
Шинник
51
Тимофей Митров
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
62
Вадим Карпов
2
Артемий Косогоров
55
Виталий Лысцов
5
Кирилл Маляров
69′
61
Артем Малахов
50
Артем Голубев
81′
11
Илья Порохов
8
Руслан Куль
69′
23
Виктор Нафиков
9
Илья Стефанович
18′
58′
77
Альбек Гонгапшев
15
Дмитрий Самойлов
79′
88
Денис Миронов
Факел
96
Игорь Обухов
2
Василий Черов
22
Игорь Юрганов
27
Станислав Магкеев
52
Равиль Нетфуллин
44
Юрий Журавлев
17
Николай Гиоргобиани
8
Абдула Багамаев
31′
96
Кирилл Симонов
10
Ильнур Альшин
79′
97
Бутта Магомедов
21
Георгий Гонгадзе
79′
9
Максим Турищев
19
Белайди Пуси
71′
93
Мераби Уридия
Статистика
Шинник
Факел
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
2
8
Удары в створ
0
5
Угловые
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
