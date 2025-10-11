«Факел» вышел в лидеры таблицы Первой лиги

«Факел» продлил беспроигрышную серию до четырех матчей. Команда возглавила турнирную таблицу Первой лиги, набрав 30 очков. Ранее первое место занимал костромской «Спартак», который сыграл вничью в матче с «Камазом» из Набережных Челнов (1:1). «Шинник» располагается на 10-й строчке. В активе клуба 17 очков.