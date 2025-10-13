Ричмонд
«СКА-Хабаровск» не смог переиграть «Родину» в выездном матче

Дальневосточники в 14-м туре Первой лиги не добыли очков.

Источник: БЕЛТА

В 14-м туре Первой лиги армейцы «СКА-Хабаровска» провели матч в гостях с московским ФК «Родина». Игра в столице России завершилась победой хозяев со счётом 2:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Москвичи забили два гола: на старте встречи отличился Рейна, а в добавленное время окончательный результат закрепил Илья Дятлов. Вратарь «СКА» Алексей Кузнецов спас свою команду, отразив пенальти, пробитый Артёмом Максименко. Также важную роль в матче сыграл Сергей Волков — голкипер «Родины» внёс значительный вклад в итоговый счёт.

— Отдали инициативу сопернику преднамеренно, хотели вылетать в быструю атаку, — прокомментировал результат главный тренер красно-синих Алексей Поддубский. — Создали хорошие моменты у ворот соперника, но пропустили. «Родина» — играющая команда. Они забили, мы — нет. Второй гол — это уже из серии «Пошли в атаку, попали в плен». Ребят поблагодарил. Хорошая игра была, только не хватило реализации.

Отвечая на вопросы журналистов, Алексей Поддубский рассказал, почему «СКА-Хабаровск» перешёл на схему с тремя центральными защитниками — это временно, пока ряд игроков «на травмах», а Плиев только приступил к тренировкам.

— Влад Мастерной — квалифицированный футболист, но пропустил полтора месяца, пока не в лучшей форме, — добавил Алексей Поддубский. — Цыпченко пока не в оптимальной форме, может прибавить, сложно проходит адаптацию к смене часовых поясов.

После этой игры «СКА-Хабаровск» остался на восьмом месте в таблице с 19 очками и вернулся домой, где 18 октября сыграет с «Соколом» из Саратова, а 26 октября примет на своём поле «Факел» из Воронежа. ФК «Родина» перед 15-м туром располагается на ступеньку выше красно-синих, у столичного клуба, как и у расположившихся на 5-й и 6-й строчке «Челябинска» и «КАМАЗа», по 23 очка.

Родина
2:0
Первый тайм: 1:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 14
11.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Сапсан Арена, 1702 зрителя
Главные тренеры
Хуан Диас
Алексей Поддубский
Голы
Родина
Йорди Рейна
10′
Илья Дятлов
90′
Нереализованные пенальти
Родина
Артем Максименко
44′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
80
Станислав Бессмертный
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
99
Иван Тимошенко
26
Артем Мещанинов
53′
57′
52
Иван Кузьмичев
20
Артем Концевой
89′
88
Артем Сокол
9
Артем Максименко
64′
7
Пап Гуйе
77
Аршак Корян
60′
64′
38
Леон Мусаев
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
17
Андрей Анисимов
21
Глеб Гурбан
29
Александр Мухин
30
Давид Шавлохов
53′
6
Садыг Багиев
19
Тельядо Алькаде
78′
91
Егор Носков
70′
13
Данила Янов
7
Камран Алиев
53′
79′
11
Александр Гаглоев
20
Йорди Тур
70′
71
Владислав Мастерной
33
Дмитрий Цыпченко
70′
14
Владислав Брагин
Статистика
Родина
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
4
4
Угловые
9
2
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти