«СКА-Хабаровск» не смог переиграть «Родину» в выездном матче

В 14-м туре Первой лиги армейцы «СКА-Хабаровска» провели матч в гостях с московским ФК «Родина». Игра в столице России завершилась победой хозяев со счётом 2:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Москвичи забили два гола: на старте встречи отличился Рейна, а в добавленное время окончательный результат закрепил Илья Дятлов. Вратарь «СКА» Алексей Кузнецов спас свою команду, отразив пенальти, пробитый Артёмом Максименко. Также важную роль в матче сыграл Сергей Волков — голкипер «Родины» внёс значительный вклад в итоговый счёт.
— Отдали инициативу сопернику преднамеренно, хотели вылетать в быструю атаку, — прокомментировал результат главный тренер красно-синих Алексей Поддубский. — Создали хорошие моменты у ворот соперника, но пропустили. «Родина» — играющая команда. Они забили, мы — нет. Второй гол — это уже из серии «Пошли в атаку, попали в плен». Ребят поблагодарил. Хорошая игра была, только не хватило реализации.
Отвечая на вопросы журналистов, Алексей Поддубский рассказал, почему «СКА-Хабаровск» перешёл на схему с тремя центральными защитниками — это временно, пока ряд игроков «на травмах», а Плиев только приступил к тренировкам.
— Влад Мастерной — квалифицированный футболист, но пропустил полтора месяца, пока не в лучшей форме, — добавил Алексей Поддубский. — Цыпченко пока не в оптимальной форме, может прибавить, сложно проходит адаптацию к смене часовых поясов.
После этой игры «СКА-Хабаровск» остался на восьмом месте в таблице с 19 очками и вернулся домой, где 18 октября сыграет с «Соколом» из Саратова, а 26 октября примет на своём поле «Факел» из Воронежа. ФК «Родина» перед 15-м туром располагается на ступеньку выше красно-синих, у столичного клуба, как и у расположившихся на 5-й и 6-й строчке «Челябинска» и «КАМАЗа», по 23 очка.
Хуан Диас
Алексей Поддубский
Йорди Рейна
10′
Илья Дятлов
90′
Артем Максименко
44′
13
Сергей Волков
80
Станислав Бессмертный
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
99
Иван Тимошенко
26
Артем Мещанинов
53′
57′
52
Иван Кузьмичев
20
Артем Концевой
89′
88
Артем Сокол
9
Артем Максименко
64′
7
Пап Гуйе
77
Аршак Корян
60′
64′
38
Леон Мусаев
1
Алексей I Кузнецов
17
Андрей Анисимов
21
Глеб Гурбан
29
Александр Мухин
30
Давид Шавлохов
53′
6
Садыг Багиев
19
Тельядо Алькаде
78′
91
Егор Носков
70′
13
Данила Янов
7
Камран Алиев
53′
79′
11
Александр Гаглоев
20
Йорди Тур
70′
71
Владислав Мастерной
33
Дмитрий Цыпченко
70′
14
Владислав Брагин
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти