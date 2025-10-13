«СКА-Хабаровск» не смог переиграть «Родину» в выездном матче

После этой игры «СКА-Хабаровск» остался на восьмом месте в таблице с 19 очками и вернулся домой, где 18 октября сыграет с «Соколом» из Саратова, а 26 октября примет на своём поле «Факел» из Воронежа. ФК «Родина» перед 15-м туром располагается на ступеньку выше красно-синих, у столичного клуба, как и у расположившихся на 5-й и 6-й строчке «Челябинска» и «КАМАЗа», по 23 очка.