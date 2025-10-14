Костромской «Спартак» проведет три домашних матча в Подмосковье

«К сожалению, “Урожай” без возможности модификации, и мы вынуждены съехать на три последние домашние игры, — говорится в сообщении. — Но для костромичей будут организованы бесплатные выезды на автобусах в Подмосковье. Весной надеемся вернуться в Кострому. Кстати, в дни домашних матчей будут организованы массовые трансляции для тех, кто не сможет выехать в Московскую область».