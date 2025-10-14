Костромской «Спартак» проведет три домашних матча в Подмосковье

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Костромской «Спартак» вынужден провести оставшиеся домашние матчи в 2025 году в Подмосковье из-за плохого состояния собственного поля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.
Костромской «Спартак» проводит домашние игры на стадионе «Урожай».
«К сожалению, “Урожай” без возможности модификации, и мы вынуждены съехать на три последние домашние игры, — говорится в сообщении. — Но для костромичей будут организованы бесплатные выезды на автобусах в Подмосковье. Весной надеемся вернуться в Кострому. Кстати, в дни домашних матчей будут организованы массовые трансляции для тех, кто не сможет выехать в Московскую область».
Также в клубе рассказали о ходе строительства новой арены. «Новый стадион в Костроме строится, сразу будет на 10 тыс. мест с системой видеоассистента рефери и всем необходимым под Российскую премьер-лигу», — заключили в пресс-службе.
Костромской «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига). На счету команды 29 очков по итогам 14 туров. До конца года клуб должен провести три домашних матча — против новороссийского «Черноморца», московских «Родины» и «Торпедо».
Евгений Таранухин
Антон Хазов
Александр Саплинов
45′
Роман Мануйлов
14′
86
Никита Корец
2
Николай Тарасов
87′
4
Никита Супранович
18
Максим Игнатьев
8
Дмитрий Садов
15′
55
Александр Саплинов
23
Максим Чиканчи
51′
5
Денис Жилмостных
86′
6
Кирилл Капленко
11
Егор Назаренко
46′
69
Кирилл Чурсин
22
Анатолий Немченко
77′
3
Сергей Бугриев
90+4′
35
Иван Енин
86′
78
Геннадий Киселев
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
22′
6
Тимофей Калистратов
7
Руслан Аюкин
51′
27
Роман Мануйлов
2
Давид Хубаев
10
Роман Защепкин
19
Ренат Голыбин
39′
46′
9
Давид Караев
28
Мухаммад Султонов
65′
21
Георгий Юдинцев
11
Руслан Апеков
80′
14
Сурхайхан Абдуллаев
59
Даниил Моторин
80′
24
Даниил Шамкин
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти