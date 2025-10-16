Тренер Кононов объяснил возвращение в «Торпедо» спустя два месяца

В предыдущий раз Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны и вышла в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ). 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что «Торпедо» выступит в Первой лиге, а в РПЛ его заменит «Оренбург».