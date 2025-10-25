Ричмонд
«Торпедо» обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» одержал победу над «Чайкой» из Песчанокопского в матче 16-го тура Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Химках завершилась со счетом 3:2 в пользу «Торпедо». В составе победителей дублем отметился Александр Юшин (72-я и 76-я минуты), мяч также забил Алексей Каштанов (28). У клуба из Ростовской области отличились Станислав Библик (58) и Абдулло Джебов (90), гол которого стал 500-м для «Чайки» на профессиональном уровне.

Перед началом матча игроки команд почтили минутой молчания память бывшего футболиста московского «Торпедо» и сборной СССР Виктора Шустикова. О его смерти столичный клуб сообщил 23 октября. Шустиков выступал в составе «Торпедо» с 1958 по 1972 год и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей — 427.

«Торпедо», набрав 14 очков, занимает 17-ю строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Чайка» с 11 баллами располагается на последней, 18-й позиции.

В следующем туре «Торпедо» 3 ноября сыграет в гостях с воронежским «Факелом», «Чайка» в этот же день примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Торпедо
3:2
Первый тайм: 1:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 16
25.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Дмитрий Комбаров
Голы
Торпедо
Алексей Каштанов
28′
Александр Юшин
72′
Александр Юшин
76′
Чайка
Станислав Библик
58′
Абдулло Джебов
90′
Составы команд
Торпедо
74
Михаил Волков
4
Сергей Бородин
22
Олег Кожемякин
15
Егор Данилкин
19
Руслан Байтуков
15
Александр Орехов
90
Боян Роганович
46′
55
Данил Степанов
63′
46
Виталий Дунай
69′
38
Александр Чупаев
8
Артур Галоян
87′
97
Марио Чурич
7
Александр Юшин
78′
23
Кирилл Данилин
79
Алексей Каштанов
69′
73
Владислав Шитов
Чайка
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
10
Абдулло Джебов
90+7′
87
Арсений Филев
62′
27
Артем Крутовских
39
Павел Маслов
88
Иван Маркелов
56′
12
Дмитрий Иванников
83
Николай Ищенко
78′
69
Антон Гурылев
12
Артем Соколов
80′
95
Арсений Гердт
8
Александр Роспутько
56′
20
Станислав Библик
7
Егор Гуляев
66′
89
Руслан Червяков
Статистика
Торпедо
Чайка
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
3
2
Удары в створ
3
2
Угловые
2
8
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти