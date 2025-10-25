«Торпедо» обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

Встреча в Химках завершилась со счетом 3:2 в пользу «Торпедо». В составе победителей дублем отметился Александр Юшин (72-я и 76-я минуты), мяч также забил Алексей Каштанов (28). У клуба из Ростовской области отличились Станислав Библик (58) и Абдулло Джебов (90), гол которого стал 500-м для «Чайки» на профессиональном уровне.