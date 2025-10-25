«Торпедо» обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

Встреча в Химках завершилась со счетом 3:2 в пользу «Торпедо». В составе победителей дублем отметился Александр Юшин (72-я и 76-я минуты), мяч также забил Алексей Каштанов (28). У клуба из Ростовской области отличились Станислав Библик (58) и Абдулло Джебов (90), гол которого стал 500-м для «Чайки» на профессиональном уровне.
Перед началом матча игроки команд почтили минутой молчания память бывшего футболиста московского «Торпедо» и сборной СССР Виктора Шустикова. О его смерти столичный клуб сообщил 23 октября. Шустиков выступал в составе «Торпедо» с 1958 по 1972 год и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей — 427.
«Торпедо», набрав 14 очков, занимает 17-ю строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Чайка» с 11 баллами располагается на последней, 18-й позиции.
В следующем туре «Торпедо» 3 ноября сыграет в гостях с воронежским «Факелом», «Чайка» в этот же день примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
Олег Кононов
Дмитрий Комбаров
Алексей Каштанов
28′
Александр Юшин
72′
Александр Юшин
76′
Станислав Библик
58′
Абдулло Джебов
90′
74
Михаил Волков
4
Сергей Бородин
22
Олег Кожемякин
15
Егор Данилкин
19
Руслан Байтуков
15
Александр Орехов
90
Боян Роганович
46′
55
Данил Степанов
63′
46
Виталий Дунай
69′
38
Александр Чупаев
8
Артур Галоян
87′
97
Марио Чурич
7
Александр Юшин
78′
23
Кирилл Данилин
79
Алексей Каштанов
69′
73
Владислав Шитов
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
10
Абдулло Джебов
90+7′
87
Арсений Филев
62′
27
Артем Крутовских
39
Павел Маслов
88
Иван Маркелов
56′
12
Дмитрий Иванников
83
Николай Ищенко
78′
69
Антон Гурылев
12
Артем Соколов
80′
95
Арсений Гердт
8
Александр Роспутько
56′
20
Станислав Библик
7
Егор Гуляев
66′
89
Руслан Червяков
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти