«Урал» одолел «Сокол» в матче Первой лиги

«Урал» обыграл «Сокол» со счетом 2:0 в матче футбольной Первой лиги.

Источник: ФК "Урал"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» на своем поле обыграл саратовский «Сокол» в матче 17-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Виталий Бондарев (15-я минута) и Мартин Секулич (86).

«Урал» одержал третью победу кряду и, набрав 33 очка, вышел на первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола. «Сокол» прервал серию из четырех матчей без поражений и располагается на 16-м месте таблицы с 14 очками.

В следующем матче «Урал» 5 ноября примет «Челябинск», «Сокол» четырьмя днями позднее на выезде встретится с московским «Торпедо».

Урал
2:0
Первый тайм: 1:0
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 17
1.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Мирослав Ромащенко
Младен Кашчелан
Голы
Урал
Виталий Бондарев
15′
Мартин Секулич
86′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
6
Фаниль Сунгатулин
17
Мигель Гонсалу
44
Владислав Малькевич
10
Мартин Секулич
11
Владислав Карапузов
60′
42
Егор Мосин
37
Виталий Бондарев
75′
5
Тимур Аюпов
14
Юрий Железнов
81′
59
Евгений Харин
20
Евгений Марков
33′
60′
97
Илья Ишков
Сокол
1
Тимур Крайков
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
55
Артем Быков
9
Владислав Шпитальный
17
Антон Мухин
51
Антон Синяк
56′
13
Павел Киреенко
8
Амир Кахриманович
81′
10
Сергей Грибов
18
Владислав Лазарев
56′
70
Руслан Дауров
21
Кирилл Никитин
56′
11
Алексей Голянин
23
Иван Чуриков
81′
25
Глеб Бахарев
Статистика
Урал
Сокол
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти