«Урал» одолел «Сокол» в матче Первой лиги

«Урал» одержал третью победу кряду и, набрав 33 очка, вышел на первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола. «Сокол» прервал серию из четырех матчей без поражений и располагается на 16-м месте таблицы с 14 очками.