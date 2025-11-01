Ричмонд
«Шинник» обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги

Футболисты «Шинника» обыграли «Челябинск» в матче Первой лиги.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ярославский «Шинник» дома выиграл у «Челябинска» в матче 17-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, которая прошла в субботу в Ярославле, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Руслан Куль (15-я минута).

«Шинник» (22 очка), прервавший серию из четырех матчей без побед, поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Челябинск» (25), который не побеждает на протяжении пяти туров, располагается на седьмой строчке.

«Челябинск» 5 ноября проведет перенесенный матч 14-го тура в Екатеринбурге против «Урала». В 18-м туре «Шинник» в гостях сыграет с волгоградским «Ротором» 9 ноября, а на следующий день «Челябинск» примет «Уфу».

Шинник
1:0
Первый тайм: 1:0
Челябинск
Футбол, Первая лига, Тур 17
1.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Артем Булойчик
Роман Пилипчук
Голы
Шинник
Руслан Куль
15′
Составы команд
Шинник
51
Тимофей Митров
4
Никита Бозов
44
Даниил Корнюшин
57′
55
Виталий Лысцов
50
Артем Голубев
77
Альбек Гонгапшев
2
Артемий Косогоров
71′
73′
61
Артем Малахов
5
Кирилл Маляров
86′
53
Никита Котин
89′
8
Руслан Куль
88′
11
Илья Порохов
64
Олег Ланин
60′
23
Виктор Нафиков
9
Илья Стефанович
73′
88
Денис Миронов
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
76′
66
Ян Гудков
18
Константин Кертанов
70
Гаррик Левин
15
Денис Пушкарев
29
Матвей Урванцев
19
Тимофей Комиссаров
46′
75
Тимур Жамалетдинов
77
Денис Самойлов
87′
23
Данила Емельянов
5
Булат Гатин
76′
11
Александр Носов
Статистика
Шинник
Челябинск
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти