Футболисты «Торпедо» потерпели первое поражение после возвращения Кононова

«Торпедо» потерпело первое поражение после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера команды. 15 августа специалист покинул клуб, спустя два месяца снова его возглавил. До матча с «Факелом» «Торпедо» под руководством Кононова одержало три победы и один раз сыграло вничью в различных турнирах.