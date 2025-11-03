Футболисты «Торпедо» потерпели первое поражение после возвращения Кононова

ТАСС, 3 ноября. Футболисты воронежского «Факела» со счетом 2:0 обыграли московское «Торпедо» в матче 17-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Воронеже.
Забитыми мячами отметились Николай Гиоргобиани (33-я минута) и Бутта Магомедов (90). На 52-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Торпедо» Артур Галоян.
«Торпедо» потерпело первое поражение после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера команды. 15 августа специалист покинул клуб, спустя два месяца снова его возглавил. До матча с «Факелом» «Торпедо» под руководством Кононова одержало три победы и один раз сыграло вничью в различных турнирах.
«Факел» обыграл «Торпедо» в официальных матчах впервые с 22 сентября 1985 года, тогда воронежцы победили черно-белых в матче чемпионата СССР со счетом 1:0. После этого «Торпедо» в официальных играх одержало над соперником 15 побед, 8 раз команды сыграли вничью.
«Факел» вышел на первое место турнирной таблицы Первой лиги, на счету команды 36 очков. Воронежцы на 3 очка опережают костромской «Спартак» и екатеринбургский «Урал», у которого есть игра в запасе. «Торпедо» идет на 17-м, предпоследнем месте с 14 очками после 17 встреч.
В следующем туре «Факел» примет костромской «Спартак» 10 ноября, «Торпедо» днем ранее дома сыграет с саратовским «Соколом».
Олег Василенко
Олег Кононов
Николай Гиоргобиани
33′
Бутта Магомедов
89′
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
20
Игорь Юрганов
27
Станислав Магкеев
52
Равиль Нетфуллин
99
Николай Гиоргобиани
8
Абдула Багамаев
66′
18
Кирилл Симонов
69′
10
Ильнур Альшин
84′
17
Антон Ковалев
23
Вячеслав Якимов
72′
97
Бутта Магомедов
19
Белайди Пуси
84′
93
Мераби Уридия
21
Георгий Гонгадзе
46′
11
Никита Моцпан
80′
74
Михаил Волков
4
Сергей Бородин
22
Олег Кожемякин
90
Боян Роганович
8
Артур Галоян
22′
52′
79
Алексей Каштанов
19
Руслан Байтуков
66′
99
Глеб Шевченко
84
Вадим Чурилов
27′
57′
5
Владимир Москвичев
97
Марио Чурич
82′
21
Александр Ломакин
7
Александр Юшин
66′
23
Кирилл Данилин
73
Владислав Шитов
57′
46
Виталий Дунай
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти