Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в Первой лиге

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл «Уфу» в матче 19-го тура Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Даниил Пенчиков (70-я минута) и Резиуан Мирзов (79, с пенальти). В составе хозяев отличился Мигран Агеян (76).
«Арсенал» выиграл третий матч подряд и с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Уфа» (19 очков) идет 14-й.
В другом матче дня воронежский «Факел» обыграл в гостях саратовский «Сокол» (1:0) и вышел в лидеры Первой лиги.
Футбол, Первая лига, Тур 19
16.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Дмитрий Гунько
Голы
Уфа
Мигран Агеян
76′
Арсенал
Даниил Пенчиков
70′
Резиуан Мирзов
79′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
7
Александр Перченок
45
Александр Теняев
50
Иван Хомуха
55
Евгений Шляков
90+5′
22
Залимхан Юсупов
70
Дилан Ортис
88
Мигран Агеян
8
Шамиль Исаев
9′
74′
23
Данил Ахатов
11
Осман Минатулаев
73′
74′
77
Чимези Уильямс
24
Филип Мрзляк
46′
96
Алексей Барановский
Арсенал
18
Михаил Цулая
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
57′
4
Даниил Пенчиков
30′
31
Кирилл Большаков
8
Артем Попов
59
Тигран Аванесян
10
Игорь Горбунов
85′
78
Данил Липовой
17
Маттео Алинви
67′
22
Алан Цараев
25
Александр Трошечкин
90′
21
Никита Раздорских
27
Резиуан Мирзов
90′
19
Кирилл Богданец
29
Максим Максимов
23′
85′
9
Амур Калмыков
Статистика
Уфа
Арсенал
Желтые карточки
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти