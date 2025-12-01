Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2

Футболисты «Енисея» продлили беспроигрышную серию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 30 ноября, в последнем матче перед зимними каникулами, красноярцы принимали волгоградский «Ротор».

Источник: НИА Красноярск

В первом тайме сибиряки были активнее и уже в начале могли забить трижды, однако счет на табло остался нулевым.

В начале второго тайма — еще один шанс, но вратарь отбил на угловой, отмечает пресс-служба «Енисея». Итог встречи — 0:0.

Таким образом, на каникулы «Енисей» уходит на 13 месте. Первая лига вернется в Красноярск 28 февраля — этот день красноярцы встретятся со своим ближайшим преследователем — ульяновской «Волгой».

Енисей
0:0
Первый тайм: 0:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 21
30.11.2025, 11:30 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Составы команд
Енисей
22
Артем Гюрджан
63′
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
21′
55
Никита Богатырев
21
Егор Иванов
9
Лука Раткович
50
Егор Шамов
45′
1
Станислав Антипин
17
Иван Зазвонкин
61′
6
Амир Батырев
90+1′
18
Александр Надольский
82′
19
Вячеслав Кротов
24
Артем Погосов
61′
11
Астемир Хашкулов
87
Андрей Мазурин
82′
49
Оливье Кенфак
Ротор
13
Никита Чагров
3
Максим Швецов
17
Глеб Шильников
37
Денис Фомин
80
Вячеслав Бардыбахин
97
Николай Покидышев
6
Сергей Макаров
18
Максим Кайнов
85′
24
Михаил Мальцев
7
Илья Сафронов
37′
78′
9
Давид Давидян
70
Александр Хохлачев
65′
23
Дмитрий Лаврищев
73
Имран Азнауров
65′
27
Кирилл Никишин
Статистика
Енисей
Ротор
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Перезва
(Россия, Раменское)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти