Футболисты «Енисея» продлили беспроигрышную серию

В первом тайме сибиряки были активнее и уже в начале могли забить трижды, однако счет на табло остался нулевым.
В начале второго тайма — еще один шанс, но вратарь отбил на угловой, отмечает пресс-служба «Енисея». Итог встречи — 0:0.
Таким образом, на каникулы «Енисей» уходит на 13 месте. Первая лига вернется в Красноярск 28 февраля — этот день красноярцы встретятся со своим ближайшим преследователем — ульяновской «Волгой».
Футбол, Первая лига, Тур 21
30.11.2025, 11:30 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Составы команд
Енисей
22
Артем Гюрджан
63′
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
21′
55
Никита Богатырев
21
Егор Иванов
9
Лука Раткович
50
Егор Шамов
45′
1
Станислав Антипин
17
Иван Зазвонкин
61′
6
Амир Батырев
90+1′
18
Александр Надольский
82′
19
Вячеслав Кротов
24
Артем Погосов
61′
11
Астемир Хашкулов
87
Андрей Мазурин
82′
49
Оливье Кенфак
Ротор
13
Никита Чагров
3
Максим Швецов
17
Глеб Шильников
37
Денис Фомин
80
Вячеслав Бардыбахин
97
Николай Покидышев
6
Сергей Макаров
18
Максим Кайнов
85′
24
Михаил Мальцев
7
Илья Сафронов
37′
78′
9
Давид Давидян
70
Александр Хохлачев
65′
23
Дмитрий Лаврищев
73
Имран Азнауров
65′
27
Кирилл Никишин
Статистика
Енисей
Ротор
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Перезва
(Россия, Раменское)
