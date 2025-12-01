«Родина» и КАМАЗ не сумели определить сильнейшего в 21-м туре Лиги PARI

«Родные», которых тренирует испанский специалист Хуан Диас, набрали 36 очков за 21 матч текущего сезона подэлитного дивизиона и занимают третье место в турнирной таблице.
«Автозаводцы» Антона Хазова (32) находятся на пятой позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 21
1.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Антон Хазов
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
6
Руслан Фищенко
89′
20
Артем Концевой
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
10
Йорди Рейна
77
Аршак Корян
18
Магомедхабиб Абдусаламов
33′
60′
7
Пап Гуйе
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
7
Руслан Аюкин
15
Максим Бурко
27
Роман Мануйлов
2
Давид Хубаев
53
Александр Дерюгин
59
Даниил Моторин
89′
6
Тимофей Калистратов
46′
5
Савелий Ратников
21
Георгий Юдинцев
73′
3
Даниил Маругин
14
Сурхайхан Абдуллаев
46′
28
Мухаммад Султонов
9
Давид Караев
72′
22
Андрей Солодухин
Статистика
Родина
КАМАЗ
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти